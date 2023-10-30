Новая миссия раскроет тайны загадочных спутников Марса

Марс всегда привлекал воображение ученых и любителей космоса, а два его спутника, Фобос и Деймос, только усугубляли его загадку. Поскольку об их происхождении и составе мало что известно, эти небесные странности годами озадачивали экспертов. Но теперь предстоит революционная миссия, призванная пролить свет на тайны спутников Марса.

Космический корабль Martian Moons eXploration (MMX), созданный совместными усилиями Японии, Европы и США, готовится к смелому путешествию. Его цель? Чтобы пробурить Фобос, собрать образцы и доставить их на Землю. Эта амбициозная миссия знаменует собой первый случай, когда образцы будут возвращены с марсианских лун.

Космический корабль MMX будет оснащен передовыми технологиями, включая инструменты дистанционного зондирования и два механизма отбора проб. Пробоотборник, управляемый роботизированной рукой, будет собирать подземный материал с Фобоса, а пневматический пробоотборник будет использовать газ под давлением для сбора поверхностного материала. Эти образцы будут храниться в возвратной капсуле для возвращения на Землю.

Проблемы исследования Фобоса многочисленны. Из-за его сильно кратерированной поверхности и условий микрогравитации приземление на Фобос — непростая задача. В ходе миссии также будет задействован немецко-французский марсоход, который будет автономно исследовать поверхность Луны и помогать определять, какие образцы следует собрать.

Одна из основных целей миссии MMX — выяснить происхождение Фобоса и Деймоса. Две преобладающие теории предполагают, что это могут быть захваченные астероиды или остатки мощного столкновения с Марсом. Изучая состав Фобоса, ученые надеются разгадать тайны эволюции Солнечной системы.

Космический корабль MMX планируется запустить в следующем году и прибудет на Марс примерно через год. После завершения своей миссии космический корабль отправится в годичное путешествие обратно на Землю, а собранные образцы будут доставлены в 2029 году в назначенное место в Австралии.

С MMX человечество сделает еще один важный шаг в разгадке тайн Марса, приближая нас к пониманию загадочного мира и его загадочных спутников.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Почему Фобос и Деймос считаются загадочными?

Фобос и Деймос, спутники Марса, окутаны тайной из-за их неизвестного происхождения и состава. Ученые не уверены, являются ли они захваченными астероидами или остатками массивного столкновения с Марсом.

2. Какова цель миссии MMX?

Миссия Martian Moons eXploration (MMX) направлена ​​на бурение Фобоса, сбор образцов и доставку их на Землю. Эта беспрецедентная миссия предоставит ценную информацию о составе и происхождении спутников Марса.

3. Как космический корабль MMX будет собирать образцы с Фобоса?

Космический корабль MMX будет оснащен двумя механизмами отбора проб: керноотборником и пневматическим пробоотборником. В пробоотборнике для керна будет использоваться роботизированная рука для сбора подземного материала, а в пневматическом пробоотборнике для получения поверхностного материала будет использоваться газ под давлением.

4. С какими проблемами столкнется миссия MMX при исследовании Фобоса?

Исследование Фобоса сопряжено с рядом проблем, в том числе с его сильно кратерированной поверхностью и микрогравитацией. Посадка на Фобос потребует тщательной навигации, а сбор образцов потребует инновационных методов из-за низкой гравитации.

5. Когда образцы MMX будут возвращены на Землю?

Планируется, что космический корабль MMX вернется на Землю в 2029 году. После годичного путешествия собранные образцы будут доставлены в заданную зону в Австралии, где ученые проанализируют их для дальнейшего изучения спутников Марса.