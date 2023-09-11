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Наука

Новый взгляд на взаимодействие нейтрино

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Новый взгляд на взаимодействие нейтрино

Исследования, проведенные в Университете Хоккайдо, обнаружили ранее не обнаруженные взаимодействия между нейтрино и фотонами, фундаментальными частицами света и электромагнитного излучения. Нейтрино, неуловимые частицы, которые трудно изучать из-за их минимального взаимодействия с другими частицами, уже давно являются предметом восхищения в мире физики. Результаты, опубликованные в журнале Physics Open, проливают свет на квантово-механические взаимодействия этих загадочных частиц и их потенциальное значение для нашего понимания Солнца и других звезд.

Нейтрино, электрически нейтральные и почти безмассовые, широко распространены во Вселенной. Они исходят от Солнца в огромных количествах и проходят через Землю и наши тела с небольшим эффектом. Понимание нейтрино необходимо для расширения наших знаний в области физики элементарных частиц и проверки обоснованности Стандартной модели.

В обычных условиях нейтрино не взаимодействуют с фотонами. Однако исследователи из Университета Хоккайдо обнаружили, что при помещении в плазму состояние материи, возникающее вокруг звезд и характеризующееся ионизированным газом, нейтрино и фотонами, может быть вынуждено взаимодействовать в присутствующих однородных магнитных полях. Это взаимодействие становится возможным благодаря теоретическому явлению, называемому электрослабым эффектом Холла, когда электромагнитное и слабое взаимодействия сливаются в электрослабое взаимодействие.

Исследователи разработали математическое описание этого неожиданного нейтрино-фотонного взаимодействия, известное как лагранжиан, которое охватывает все известные энергетические состояния системы. Это открытие имеет последствия, выходящие за рамки фундаментальной физики, и потенциально может дать понимание тайны нагрева солнечной короны. Солнечная корона, самая внешняя атмосфера Солнца, значительно горячее, чем поверхность Солнца, и понимание механизма, лежащего в основе этой разницы температур, долгое время озадачивало ученых. Взаимодействие между нейтрино и фотонами, как показало это исследование, может высвободить энергию, которая нагревает солнечную корону.

Команда из Университета Хоккайдо планирует продолжить свою работу, чтобы получить более глубокое понимание, особенно в отношении передачи энергии между нейтрино и фотонами в экстремальных условиях. Разгадав сложные взаимодействия этих неуловимых частиц, мы сможем открыть новое понимание Вселенной и ее фундаментальных строительных блоков.

Источник: Университет Хоккайдо.

By Мамфо Брешиа

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