Астрономы пролили свет на экзопланетную систему TRAPPIST-1

Астрономы из Университета Монреаля добились значительного прогресса в изучении экзопланетной системы TRAPPIST-1. Их исследования были сосредоточены на TRAPPIST-1 b, ближайшей к звезде системы экзопланете, и подчеркнули важность учета звездной активности при изучении экзопланет. Исследователи использовали космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для наблюдения за TRAPPIST-1 b, захватив планету во время двух транзитов. Анализируя свет звезды после того, как она прошла через атмосферу экзопланеты, они смогли определить молекулярный состав. Этот метод, известный как трансмиссионная спектроскопия, выявил наличие звездного загрязнения, которое может повлиять на измерения атмосферы экзопланеты. Под звездным загрязнением понимают влияние на измерения собственных особенностей звезды, таких как темные пятна и яркие факелы.

Команда обнаружила убедительные доказательства того, что звездное загрязнение играет решающую роль в формировании спектров пропускания TRAPPIST-1 b и, вероятно, других планет в системе. Звездная активность может создавать «призрачные сигналы», которые могут ввести ученых в заблуждение, заставив их думать, что они обнаружили определенные молекулы в атмосфере экзопланеты. Это открытие подчеркивает важность учета звездного загрязнения при планировании будущих наблюдений экзопланетных систем, особенно тех, которые сосредоточены вокруг звезд красных карликов, которые могут быть особенно активными в случае звездных пятен и вспышек.

На основании своих наблюдений исследователи исключили существование безоблачной, богатой водородом атмосферы вокруг TRAPPIST-1 b. Однако они не могли с уверенностью исключить более тонкие атмосферы, состоящие из воды, углекислого газа, метана, или атмосферу, подобную атмосфере спутника Сатурна, Титана. Эти результаты согласуются с предыдущими наблюдениями с использованием инструмента MIRI JWST и демонстрируют эффективность канадского инструмента NIRISS в исследовании атмосфер на экзопланетах размером с Землю.

Источники: Новости Динамита.