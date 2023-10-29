Новые сведения о кольцевом солнечном затмении «огненного кольца»

14 октября звездочеты и астрономы стали свидетелями завораживающего небесного явления, известного как кольцевое солнечное затмение «огненное кольцо». В отличие от полного солнечного затмения, это явление происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает звезду полностью из-за ее более удаленного положения от Земли.

Недавно исследователи из Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси (NJIT-CSTR) запечатлели солнечное затмение новаторским способом, проливая новый свет на это завораживающее событие. Используя новейшую длинноволновую решетку радиообсерватории Оуэнс-Вэлли (OVRO-LWA), команда смогла измерить радиоволны в диапазоне от 20 до 88 мегагерц (МГц), чтобы создать уникальное изображение затмения.

На изображениях и видео, снятых NJIT-CSTR, расположение Луны показано пунктирными линиями, а сплошными линиями обозначена видимая часть Солнца. Что делает это наблюдение по-настоящему примечательным, так это обнаружение радиоволн, выходящих за край Солнца, испускаемых его короной, которые создают захватывающий эффект «огненного кольца».

Доцент кафедры физики NJIT-CSTR Бин Чен выразил восхищение уровнем детализации, полученной с помощью радионаблюдений. Он упомянул, что, хотя их обсерватория в Калифорнии не попала в пояс, где можно было наблюдать кольцевое затмение, они смогли «увидеть» разворачивающееся событие посредством радиоволн. Эта уникальная возможность позволила ученым изучать расширенную корону Солнца с непревзойденным разрешением, используя лимб Луны в качестве движущегося «острия ножа» для повышения углового разрешения.

Что еще более увлекательно, так это то, что этот новый подход представляет собой гораздо больший солнечный диск по сравнению с его видимым аналогом благодаря чувствительности радиоволн к расширенной солнечной короне. Благодаря этому прорыву астрономы смогут глубже понять сложную динамику солнечных затмений и расширить свои знания о солнечной короне.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое кольцевое солнечное затмение?

Ответ: Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, находясь в самой дальней точке от Земли. Луна кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью, что приводит к характерному эффекту «огненного кольца».

Вопрос: Когда в Австралии произойдет следующее солнечное затмение?

Ответ: Следующие солнечные затмения в Австралии запланированы на 22 июля 2028 года; 25 ноября 2030 г.; 13 июля 2037 г.; и 26 декабря 2038 года. Эти затмения пройдут по разным регионам страны, предлагая энтузиастам уникальные возможности наблюдения.