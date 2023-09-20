Астрономы сделали потрясающую фотографию «моста» газа, соединяющего сталкивающиеся галактики

На новой захватывающей фотографии, полученной космическим телескопом Хаббл, виден тонкий газовый «мост», соединяющий две сливающиеся галактики в системе Arp 107. Эти сталкивающиеся галактики, расположенные примерно в 465 миллионах световых лет от Земли, связаны слабым потоком пыли и газа.

Изображение, полученное усовершенствованной камерой для обзоров Хаббла, демонстрирует большую галактику с левой стороны. Эта спиральная галактика, известная как сейфертовская галактика, имеет выдающийся спиральный рукав, изящно огибающий ее ядро. Сейфертовские галактики особенно интригуют, поскольку, несмотря на яркость их активного ядра, можно наблюдать излучение всей галактики. На этой фотографии хорошо видны спиралевидные завитки галактической структуры.

Галактическое ядро ​​сейфертовской галактики излучает мощное свечение, возникающее в результате падения материи в сверхмассивную черную дыру в ее центре. Эти активные ядра галактик могут излучать свет, превосходящий совокупную яркость всех звезд в родительских галактиках.

Что касается меньшей галактики, то она, судя по всему, обладает светящимся ядром, но относительно тусклыми спиральными рукавами. Это потому, что она постепенно поглощается большей галактикой. Связь между этими двумя сливающимися галактиками деликатно подвешена под ними на изображении Хаббла.

Arp 107 является частью группы пекулярных галактик, известной как Атлас пекулярных галактик, составленный Хэлтоном Арпом в 1966 году. Эта новая фотография является частью продолжающихся усилий по изучению менее известных галактик из каталога Arp и обмену их впечатляющей красотой с публика.

Источник: ЕКА (Европейское космическое агентство).