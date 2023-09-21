Космический телескоп НАСА «Хаббл» запечатлел потрясающий мост из газа и пыли между галактиками

Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал захватывающий снимок моста из газа и пыли, соединяющего две галактики, находящиеся на грани слияния. Этот космический мост, расположенный в системе Arp 107, очаровал как ученых, так и любителей космоса.

Arp 107, которая находится примерно в 465 миллионах световых лет от Земли, находится в центре внимания совместной миссии НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА). Миссия направлена ​​на раскрытие тайн малоизвестных членов этой системы.

На недавно полученном изображении заметно видно сейфертовскую галактику, известную своим активным галактическим ядром. В этом уникальном небесном объекте доминирует большой спиральный рукав, элегантно огибающий его ядро, украшенный многочисленными зарождающимися звездами. Интересно, что эти звезды обязаны своим рождением и яркостью богатым запасам материала, полученного из меньшей галактики, с которой вот-вот сольется сейфертовская галактика.

Активное галактическое ядро ​​сейфертовской галактики представляет собой ослепительное зрелище, излучающее сияние, характерное для материалов, поглощаемых центральной черной дырой. Это интенсивное излучение может затмить коллективную яркость каждой звезды в галактике.

Напротив, меньшая галактика в Arp 107 кажется более тусклой, особенно в ее спиральных рукавах, что указывает на ее поглощение более крупной сейфертовской галактикой. Сейфертовские галактики, такие как Arp 107, примечательны тем, что излучение всей их галактики можно наблюдать, несмотря на огромную яркость их активного ядра.

И Сейфертовская галактика, и меньшая галактика Arp 107 являются частью «Атласа пекулярных галактик», сборника, созданного Халтоном Арпом в 1966 году. Это открытие не только демонстрирует их замечательную красоту, но и углубляет наше понимание космоса и его величия. небесной эволюции.

Поскольку эти две галактики продолжают сближаться, ученые и любители астрономии с нетерпением ждут откровений и тайн, которые раскроет это слияние. Ответы дадут только время и дальнейшие наблюдения космического телескопа «Хаббл».

источники:

- НАСА

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

– «Атлас пекулярных галактик» Халтона Арпа