Миссия НАСА «Новые горизонты» продлена до 2029 года

Космическому кораблю НАСА «Новые горизонты», известному своим историческим облетом Плутона в 2015 году, было разрешено продлить миссию до 2029 года. Зонд будет сосредоточен на сборе гелиофизических данных, начиная с 2025 финансового года, с возможностью еще одного пролета объекта пояса Койпера, если найден подходящий кандидат.

Продление миссии New Horizons позволит продолжить исследование гелиосферы и предоставит возможности для междисциплинарных научных исследований. Никола Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА, заявил, что продление операций до тех пор, пока космический корабль не покинет пояс Койпера, имеет решающее значение для ответа на важные вопросы о нашей Солнечной системе.

Обзор, проведенный в мае 2022 года, признал ценность предлагаемых гелиофизических и астрофизических исследований, но предположил, что изучение объектов пояса Койпера не может существенно расширить знания. Однако позже было одобрено продление на два года.

Главный исследователь New Horizons Алан Стерн выразил радость по поводу этой новости и поблагодарил всех, кто поддержал продолжение миссии. Он выразил надежду найти еще один объект пояса Койпера для изучения и полагал, что электропитания космического корабля хватит еще до 2030-х годов.

Хотя продление миссии является захватывающим событием, НАСА предупредило, что для финансирования этой длительной операции могут потребоваться жертвы. Агентство оценит влияние расширенной миссии на бюджет, что может иметь последствия для будущих проектов.

Космический корабль «Новые горизонты», построенный Лабораторией прикладной физики Университета Джона Хопкинса, был запущен в 2006 году. Он уже превысил первоначальную продолжительность миссии в девять с половиной лет и остается пятым космическим кораблем, вышедшим за пределы нашей Солнечной системы.

источники:

- Объявление НАСА о продлении миссии космического корабля «Новые горизонты».

- Обзор миссии New Horizons [PDF]