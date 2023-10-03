Миссия New Horizons продолжит исследование внешней Солнечной системы

Миссия НАСА «Новые горизонты», которая находилась на рассмотрении на предмет возможного сокращения, получила отсрочку. Доктор Ники Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА, объявил, что операции миссии будут продолжаться, по крайней мере, до конца десятилетия. Расширенные операции будут сосредоточены на междисциплинарной науке и продолжатся до тех пор, пока космический корабль не покинет пояс Койпера в 2028-2029 годах.

Миссия «Новые горизонты», запущенная в 2006 году, сначала пролетела мимо и изучила систему Плутона в 2015 году, а затем направилась к поясу Койпера. В 2019 году он пролетел мимо объекта Аррокот из пояса Койпера и с тех пор исследует и изучает другие небесные тела Солнечной системы. Благодаря измерениям пыли, сбору гелиофизических данных и поиску еще одной пролетной цели миссия внесла значительный вклад в наше понимание Солнечной системы.

Пояс Койпера — практически неисследованный регион, содержащий ледяные тела и карликовые планеты, такие как Плутон. Изучение этих объектов дает ценную информацию о происхождении Солнечной системы. Продление миссии «Новые горизонты» позволит продолжить исследование этого рубежа.

Ранее в этом году высказывались опасения, что предложенные НАСА изменения в миссии сместят акцент с планетарной науки и заменят нынешнюю научную группу. Это предложение встретило сопротивление со стороны команды миссии и членов планетарного научного сообщества. Коллектив из 25 выдающихся ученых-планетологов подписал письмо протеста, а Национальное космическое общество инициировало петицию с целью повышения осведомленности и поддержки миссии.

Реализация предложенных изменений привела бы к потере важных возможностей научных исследований. Главный исследователь Алан Стерн подчеркнул уникальную роль «Новых горизонтов» в достижении науки о поясе Койпера и способность космического корабля изучать удаленные объекты и искать новые пролетные цели.

Финансирование расширенной миссии будет осуществляться Отделом планетарных наук НАСА, а управлять программой будут совместно Отдел планетарных наук и гелиофизика. Влияние на бюджет и потенциальное воздействие на будущие проекты еще предстоит оценить.

Благодаря продлению миссии New Horizons получит возможность внести дальнейший вклад в наше понимание внешней части Солнечной системы. Космический корабль находится в добром здравии и имеет ресурсы для полноценной работы до середины 2050-х годов. Продолжая свое путешествие, он может даже дать представление о том, как проходит границу межзвездного пространства.

источники:

– «Новые горизонты» НАСА продолжат исследование внешней Солнечной системы

– НСС стремится предотвратить резкое понижение статуса научной миссии «Новые горизонты»