Алан Стерн готовится к суборбитальному космическому полету миссии Virgin Galactic

Алан Стерн, планетолог из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) и главный исследователь миссии НАСА «Новые горизонты», собирается осуществить свою детскую мечту о полете в космос. В миссии Galactic 05 компании Virgin Galactic Стерн будет среди экипажа их пятого коммерческого полета. Вскоре он пополнит ряды тех немногих, кто отважился выйти за пределы атмосферы Земли.

Подготовка к космическому полету – непростая задача. Стерн прошел обширную подготовку, в том числе три сеанса центрифугирования и три полета на высокопроизводительном реактивном самолете. Полеты на реактивном самолете подвергли его воздействию высоких уровней ускорения, помогая его телу адаптироваться к быстрым скоростям, возникающим во время запуска. Несмотря на физическую нагрузку, Стерн считает, что сам полет не будет таким утомительным.

На протяжении всей своей карьеры Стерн шел к этому моменту. Он нырял с аквалангом, путешествовал на Южный полюс, стал коммерческим пилотом и даже работал сертифицированным врачом скорой медицинской помощи. Он неоднократно подавал заявки на должность специалиста по космическим кораблям НАСА и выступал за то, чтобы ученые отправлялись в космос с помощью коммерческих космических полетов. Его усилия помогли таким компаниям, как Virgin и Blue Origin, сместить фокус исключительно с обслуживания туристов на предоставление услуг исследователям и преподавателям.

SwRI поставил перед Стерном восемь целей для предстоящего полета. Этот полет послужит подготовкой к его следующему суборбитальному полету, финансируемому НАСА, который будет сосредоточен исключительно на исследованиях. Во время полета он стремится ознакомиться с реальным опытом и сравнить его с тренировочными симуляциями. Стерн также будет носить биопривязь, чтобы контролировать свое кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Эти данные будут сопоставлены с предыдущими испытаниями, что предоставит ценную информацию для будущих исследовательских полетов.

Несмотря на некоторые опасения по поводу связанных с этим рисков, волнение Стерна превосходит любой страх. Больше всего его беспокоит то, что он заболел прямо перед полетом. Однако, имея опыт более 24 полетов в невесомости, он по-прежнему уверен в своей способности справляться с потенциально опасными ситуациями.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Кто такой Алан Стерн?

Ответ: Алан Стерн — планетолог из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) и главный исследователь миссии НАСА «Новые горизонты».

Вопрос: Какова предстоящая миссия Алана Стерна?

Ответ: Алан Стерн будет частью экипажа миссии Galactic 05 компании Virgin Galactic, суборбитального космического полета.

Вопрос: Какие цели поставил Алан Стерн перед своим предстоящим полетом?

Ответ: У Штерна есть восемь целей, поставленных SwRI для предстоящего полета. Эти цели помогут подготовиться к его следующему суборбитальному полету, который будет сосредоточен на исследованиях.

Вопрос: Как Алан Стерн готовился к космическому полету?

Ответ: Стерн прошел обширную подготовку, в том числе сеансы центрифугирования и полеты на высокопроизводительных реактивных самолетах, чтобы адаптироваться к физическим требованиям космического полета.

Вопрос: Что делал Алан Стерн на протяжении всей своей карьеры для подготовки к космическому полету?

Ответ: На протяжении всей своей карьеры Стерн приобретал различный опыт и квалификацию, например, занимался подводным плаванием, стал коммерческим пилотом и работал сертифицированным государством специалистом скорой медицинской помощи, чтобы стать лучшим кандидатом на космический полет. Он также выступал за то, чтобы ученые отправлялись в космос посредством коммерческих космических полетов.

Вопрос: Что беспокоит Алана Стерна по поводу его предстоящей миссии?

Ответ: Стерн признает, что космические полеты сопряжены с более высокими рисками по сравнению с полетами коммерческих авиакомпаний. Кроме того, он опасается, что заболеет перед полетом и упустит возможность.