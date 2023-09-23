Обнаружены новые кишечные бактерии: значение для здоровья и защиты от патогенов

Международная группа ученых под руководством микробиолога Александра Лоя из Венского университета сделала захватывающее открытие, касающееся кишечных бактерий. Они идентифицировали новый род бактерий, который потребляет исключительно таурин, полунезаменимую аминокислоту, содержащуюся в мясе, молочных продуктах и ​​морепродуктах. Эта бактерия, названная Taurinivorans muris, производит в качестве побочного продукта ядовитый химический сероводород.

Исследователи обнаружили, что сероводород может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм. В небольших количествах он необходим для некоторых физиологических процессов и даже может защитить от болезнетворных микроорганизмов. Однако чрезмерный уровень сероводорода может привести к воспалению кишечника и повреждению его слизистой оболочки.

Понимание ключевых игроков и процессов, которые производят сероводород в кишечнике, имеет решающее значение для разработки терапевтических мер, особенно для таких состояний, как воспалительные заболевания кишечника. Выделив первые бактерии, разлагающие таурин, в кишечнике мыши, исследователи стали на один шаг ближе к разгадке того, как кишечные микробы влияют на здоровье человека и животных.

Чтобы получить доступ к таурину в кишечнике, Taurinivorans muris использует другие кишечные бактерии, которые высвобождают его из желчных кислот. Желчные кислоты, содержащие таурин, вырабатываются в печени и высвобождаются в кишечник во время диеты с высоким содержанием жиров, чтобы способствовать перевариванию жиров. Деятельность бактерий в кишечнике также влияет на метаболизм желчных кислот в печени, что имеет значение для различных процессов и заболеваний в организме.

Одной из важных функций кишечных микробов является их способность защищаться от патогенов. Сероводород, вырабатываемый этими микробами, может подавлять кислородзависимый метаболизм некоторых патогенов, что затрудняет их колонизацию и причинение вреда. Исследователи обнаружили, что Taurinivorans muris играет защитную роль против двух важных кишечных патогенов: клебсиеллы и сальмонеллы.

Это открытие не только расширяет наше понимание сложных взаимодействий в микробиоме кишечника, но также имеет значение для разработки методов лечения на основе микробиома. Это обеспечивает основу для будущих исследований, направленных на использование потенциала кишечных бактерий для улучшения здоровья и защиты от патогенов.

источники:

– Венский университет

– Природа связи