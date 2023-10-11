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Генетические инструменты дают надежду на выживание кораллов среди растущих угроз

ByГабриэль Бота

Октябрь 11, 2023
Генетические инструменты дают надежду на выживание кораллов среди растущих угроз

Новое исследование предполагает, что генетические инструменты могут стать ключом к выявлению штаммов кораллов, которые имеют наилучшие шансы противостоять разрушительным последствиям болезни, от которой в настоящее время страдают карибские рифы. Исследование подчеркивает выбор, который вскоре придется сделать человечеству: приручить определенные виды кораллов или позволить им полностью исчезнуть из океанов.

Болезнь, известная как болезнь белых полос, с 1970-х годов разрушает ткани кораллов и убивает целые колонии кораллов в Карибском бассейне. Хотя точная причина заболевания до сих пор неизвестна, ученые подозревают, что за это могут отвечать бактерии. Усилия по борьбе с болезнью белых полос включали массовое производство кораллов путем фрагментации и повторного роста, хотя этот метод устраняет только симптом, а не причину заболевания.

Однако ученые Северо-Восточного университета в партнерстве с другими провели исследование по выявлению генетических закономерностей в ДНК различных кораллов, которые сделали некоторые из них более устойчивыми к этой болезни, чем другие. Они собрали образцы живых кораллов из 100 различных штаммов кораллов-оленей и подвергли их воздействию коралловой жижи, зараженной болезнью белых полос. Сравнивая характеристики и генетические закономерности кораллов, исследователи смогли идентифицировать десять областей в геномах кораллов, связанных со способностью противостоять болезни.

Было обнаружено, что 15 штаммов кораллов обладают высокой устойчивостью, 31 имеет среднюю или ниже средней устойчивость, причем 15 из них обладают высокой восприимчивостью к заболеванию. Полученные результаты предоставляют группам по сохранению кораллов инструмент для проверки кораллов на предмет их генетической уязвимости к болезни белых полос, гарантируя, что в усилиях по восстановлению кораллов используются только устойчивые к болезням штаммы.

Однако исследование не рассматривает потенциальные недостатки генетических мутаций. Некоторые мутации, которые делают коралл устойчивым к одному типу инфекции, могут также сделать его более чувствительным к другим угрозам, таким как горячая вода или снижение плодовитости. Будущие исследования будут изучать генетические связи между устойчивостью к болезням и устойчивостью к температуре.

В комментариях к исследованию ученые-кораллологи Лаура Мидларц и Эринн Мюллер предполагают, что исследование дает надежду на программы восстановления кораллов, позволяющие выбрать более устойчивые кораллы, которые смогут лучше противостоять опасностям, с которыми в настоящее время сталкиваются коралловые рифы. Поскольку угрозы этим рифам усиливаются, усилия по их сохранению должны соответствующим образом адаптироваться.

источники:
– Оригинальная статья: https://therevelator.org/coral-regeneration/
– Второй абзац:
– Определения: [Коралловые полипы] (https://www.nationalgeographic.org/encyclepedia/coral-reef/)
– Четвертый абзац:
– Определения: [Антропоцен](https://www.nationalgeographic.org/encyclepedia/anthropocene/)

By Габриэль Бота

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