Генетические инструменты дают надежду на выживание кораллов среди растущих угроз

Новое исследование предполагает, что генетические инструменты могут стать ключом к выявлению штаммов кораллов, которые имеют наилучшие шансы противостоять разрушительным последствиям болезни, от которой в настоящее время страдают карибские рифы. Исследование подчеркивает выбор, который вскоре придется сделать человечеству: приручить определенные виды кораллов или позволить им полностью исчезнуть из океанов.

Болезнь, известная как болезнь белых полос, с 1970-х годов разрушает ткани кораллов и убивает целые колонии кораллов в Карибском бассейне. Хотя точная причина заболевания до сих пор неизвестна, ученые подозревают, что за это могут отвечать бактерии. Усилия по борьбе с болезнью белых полос включали массовое производство кораллов путем фрагментации и повторного роста, хотя этот метод устраняет только симптом, а не причину заболевания.

Однако ученые Северо-Восточного университета в партнерстве с другими провели исследование по выявлению генетических закономерностей в ДНК различных кораллов, которые сделали некоторые из них более устойчивыми к этой болезни, чем другие. Они собрали образцы живых кораллов из 100 различных штаммов кораллов-оленей и подвергли их воздействию коралловой жижи, зараженной болезнью белых полос. Сравнивая характеристики и генетические закономерности кораллов, исследователи смогли идентифицировать десять областей в геномах кораллов, связанных со способностью противостоять болезни.

Было обнаружено, что 15 штаммов кораллов обладают высокой устойчивостью, 31 имеет среднюю или ниже средней устойчивость, причем 15 из них обладают высокой восприимчивостью к заболеванию. Полученные результаты предоставляют группам по сохранению кораллов инструмент для проверки кораллов на предмет их генетической уязвимости к болезни белых полос, гарантируя, что в усилиях по восстановлению кораллов используются только устойчивые к болезням штаммы.

Однако исследование не рассматривает потенциальные недостатки генетических мутаций. Некоторые мутации, которые делают коралл устойчивым к одному типу инфекции, могут также сделать его более чувствительным к другим угрозам, таким как горячая вода или снижение плодовитости. Будущие исследования будут изучать генетические связи между устойчивостью к болезням и устойчивостью к температуре.

В комментариях к исследованию ученые-кораллологи Лаура Мидларц и Эринн Мюллер предполагают, что исследование дает надежду на программы восстановления кораллов, позволяющие выбрать более устойчивые кораллы, которые смогут лучше противостоять опасностям, с которыми в настоящее время сталкиваются коралловые рифы. Поскольку угрозы этим рифам усиливаются, усилия по их сохранению должны соответствующим образом адаптироваться.

источники:

– Оригинальная статья: https://therevelator.org/coral-regeneration/

– Второй абзац:

– Определения: [Коралловые полипы] (https://www.nationalgeographic.org/encyclepedia/coral-reef/)

– Четвертый абзац:

– Определения: [Антропоцен](https://www.nationalgeographic.org/encyclepedia/anthropocene/)