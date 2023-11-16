Революционная технология, вдохновленная гекконами, меняет представление об обработке объектов

Ученые Южной Кореи добились крупного прорыва в области биомимикрии, предложив инновационное решение для безопасного и безвредного освобождения деликатных объектов. Вдохновленные подушечками лап гекконов, исследователи из Национального университета Кёнпук и Университета Донг-А разработали мягкий силиконовый захват, в который встроены грибовидные структуры. Эта революционная технология позволяет улучшить контроль и точность при обращении с хрупкими материалами, не причиняя при этом никакого вреда.

В прошлом ученые успешно создали сухой клей, используя крошечные грибовидные структуры, имитирующие щетинки геккона, микроскопические, похожие на волоски выступы, обнаруженные на подушечках лап геккона. Хотя этот клей был эффективен при захвате деликатных предметов, найти способ снять их, не причинив ущерба, оказалось непростой задачей. Однако благодаря интеграции этих грибовидных структур в мягкий силиконовый захват ученым удалось преодолеть это препятствие.

Прикрепленный к концу роботизированной руки усовершенствованный захват смог прочно прикрепиться к хрупкому стеклянному диску на наклонной поверхности, гарантируя надежный захват без каких-либо поломок. Когда пришло время высвободить диск, захват применил уникальную комбинацию подъемных и вращательных движений. Этот гениальный метод привел к значительному 10-кратному уменьшению силы, необходимой для отсоединения, что эффективно предотвратило любое повреждение объекта.

Последствия этой революционной технологии далеко идущие. Ожидается, что отрасли, которые полагаются на точное обращение с хрупкими материалами, такие как робототехника, производство и другие области, проявят значительный интерес к этой инновации. Способность надежно захватывать и отпускать хрупкие предметы, не причиняя вреда, знаменует собой значительный шаг вперед в манипулировании объектами, открывая двери для дальнейшего развития клеевых технологий.

Черпая вдохновение в природе, в частности в силах Ван дер Ваальса, которые позволяют лапам гекконов временно связываться с поверхностями, ученые продолжают расширять границы биомимикрии. Новаторская работа, проделанная южнокорейскими исследователями, не только демонстрирует потенциал этой области, но и закладывает основу для будущих исследований в области клеевых технологий и разработки более эффективных и щадящих методов манипулирования деликатными объектами.

FAQ

Вопрос: Что такое щетинки?

Ответ: Щетинки — это миллионы микроскопических волосообразных выступов, обнаруженных на подушечках лап гекконов, которые позволяют им прилипать к поверхностям.

Вопрос: Как ученые создали захват?

Ответ: Ученые включили грибовидные структуры в мягкий силиконовый захват, установленный на роботизированной руке.

Вопрос: Как захват освободил хрупкий стеклянный диск?

Ответ: Захват был поднят вверх и одновременно повернут, в результате чего усилие, необходимое для отсоединения, уменьшилось в 10 раз.

Вопрос: Почему эта технология важна?

Ответ: Эта технология позволяет освобождать хрупкие предметы без повреждений, что имеет значение для таких отраслей, как робототехника и производство, где требуется точное обращение с хрупкими материалами.

источники:

– Центр науки и технологий перспективных материалов (STAM).