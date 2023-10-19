Новый атлас галактик дает детальное представление о наших космических соседях

Недавно выпущенный атлас позволяет пользователям исследовать ночное небо с беспрецедентной детализацией, предоставляя обширную информацию о почти 400,000 20,000 крупных галактиках. Атлас галактик Сиены (SGA) предлагает многоволновые оптические и инфракрасные изображения, а также профили света, что делает его первым галактическим атласом, включающим такие данные. Атлас занимает площадь XNUMX XNUMX квадратных градусов и охватывает примерно половину ночного неба.

Предыдущие компиляции галактических данных часто содержали ошибки в положении, размерах и формах галактик, а также включение негалактических объектов. Однако SGA решает эти проблемы, предлагая точные измерения положения, размеров и яркости большой выборки галактик. Такой уровень точности ранее не был доступен для такой обширной коллекции галактик.

Набор данных SGA является результатом трех сканирований, выполненных в период с 2014 по 2017 год в рамках исследований наследия спектроскопического инструмента темной энергии (DESI). Для сбора необходимой информации использовались телескопы NOIRLab Национального научного фонда, а также обсерватории Стюарда Университета Аризоны и данные спутника НАСА WISE.

SGA не только предоставляет ценные данные для астрономов, но также позволяет общественности просматривать и идентифицировать близлежащие галактики. Атлас является важным инструментом для изучения закономерностей в популяциях объектов, анализа переходных явлений, понимания галактической физики и расширения знаний о взаимосвязи между галактиками и темной материей. Кроме того, SGA может способствовать лучшему пониманию распределения галактик и их связи с повсеместной темной материей, которая доминирует во Вселенной.

Ожидается, что выпуск всеобъемлющего набора данных SGA окажет значительное влияние как на астрономические исследования, так и на участие общественности в изучении космоса. Теперь любой, кто интересуется исследованием тайн ночного неба, может получить доступ к этому ценному ресурсу.

источники:

– Арджун Дей, астроном из NOIRLab Национального научного фонда.

– Профессор физики Сиенского колледжа и руководитель проекта SGA Джон Мустакас

– Директор программы NSF NOIRLab Крис Дэвис