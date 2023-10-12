Миссия Gaia нанесла на карту более 150,000 XNUMX орбит астероидов

Миссия ЕКА Gaia, запущенная в 2013 году с целью картографирования нашей галактики и за ее пределами, недавно опубликовала третий набор данных, известный как Gaia Data Release 3 (DR3). Этот последний выпуск содержит данные о более чем 1.8 миллиардах звезд и помог заполнить пробелы в наших знаниях о плотно расположенных звездных областях, которые ранее были неисследованы.

Одним из важных результатов, полученных с помощью DR3 Гайи, является картирование крупнейшего шарового скопления, видимого с Земли, Омеги Центавра. Включив специальный режим, Gaia смогла захватить более широкий участок неба и обнаружить в этом скоплении более полумиллиона новых звезд. Это новое картографирование позволит продолжить изучение структуры скопления и распределения звезд внутри него. В настоящее время Gaia аналогичным образом исследует еще восемь регионов, которые будут включены в следующий выпуск данных DR4.

Помимо изучения звезд, DR3 Gaia также занимался изучением астероидов. В этом выпуске было изучено более 150,000 XNUMX астероидов, причем их положение было определено за более длительный период времени по сравнению с предыдущими выпусками данных. Эта повышенная точность позволяет более точно понять их орбиты. Эта информация жизненно важна для прогнозирования потенциальных столкновений с астероидами и для дальнейших исследований происхождения и динамики этих небесных тел.

Кроме того, еще одна статья, представленная в DR3 Gaia, демонстрирует картографирование диска Млечного Пути путем анализа слабых отпечатков газа и пыли между звездами. Собрав и изучив шесть миллионов спектров, команда Gaia смогла идентифицировать слабые сигналы, которые дают представление о сложных физических и химических процессах, происходящих в нашей галактике.

Поскольку ожидается, что DR4 Gaia будет выпущен к концу 2025 года, астрономы и ученые с нетерпением ждут более точных подробностей о звездных цветах, положениях, движениях, а также идентификации и характеристике квазаров, галактик и потенциальных экзопланет. Продолжающаяся миссия Гайи продолжает раскрывать новые взгляды на вселенную и расширять наше понимание космоса.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)