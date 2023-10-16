Катализаторы из геминальных атомов: революция в фармацевтическом и тонком химическом производстве

Фармацевтическое и тонкое химическое производство уже давно сталкивается с экологическими проблемами, такими как высокие выбросы углекислого газа, загрязнение воздуха и загрязнение сточных вод. Однако революционная разработка Национального университета Сингапура (NUS) предлагает многообещающее решение. Гетерогенные катализаторы из геминальных атомов (GAC) могут снизить воздействие этих отраслей на окружающую среду, одновременно повышая эффективность и привлекая экологически сознательные компании.

GAC, появившиеся в лабораториях NUS, представляют собой преобразующие катализаторы, которые обеспечивают беспрецедентный уровень точности на атомном уровне в химических реакциях. Исследование, лежащее в основе GAC, опубликованное в уважаемом научном журнале Nature, проводилось в тесном сотрудничестве между исследователями НУС и международными партнерами. Это сотрудничество подчеркивает глобальное значение этого каталитического прорыва.

Традиционные катализаторы, используемые в этих отраслях, создают такие проблемы, как высокие производственные затраты, загрязнение металлами, а также сложные процессы восстановления и повторного использования. ПКК решают эти проблемы напрямую. Их уникальная структурная конструкция, в которой размещены два стратегически расположенных иона меди, позволяет повысить эффективность химических реакций и снизить количество энергии активации, необходимой для каждого процесса.

Полимерный нитрид углерода (PCN) действует как важнейшая опорная структура для GAC, еще больше расширяя их возможности. ГАЦ являются динамическими объектами, которые напрягают молекулярные мускулы во время химических реакций, соединяя реагенты и облегчая образование химических связей. Такое динамическое качество позволяет GAC участвовать в реакциях кросс-сочетания с исключительной эффективностью, требуя меньше энергии и способствуя созданию ценных химических соединений.

GAC превосходят своих традиционных аналогов в реальных химических реакциях. Например, GAC продемонстрировали способность увеличивать выход дутастерида, препарата, используемого для лечения заболеваний простаты, с 53% до 62%. ГАЦ также демонстрируют стабильность и возможность повторного использования, выдерживая последовательные циклы реакций без заметной потери ионов меди. Эта стабильность и возможность повторного использования значительно сокращают количество отходов и загрязнение окружающей среды.

Внедрение GAC предлагает значительные экологические преимущества, включая существенное сокращение выбросов углекислого газа. Фармацевтические производители потенциально могут сократить выбросы парниковых газов, приняв GAC, что будет соответствовать глобальным экологическим целям и значительно снизить общее воздействие этих отраслей на окружающую среду.

GAC прокладывают путь к более устойчивому будущему химического производства. Исследователи предполагают создать разнообразную библиотеку GAC, адаптированную к конкретным приложениям, что произведет революцию в химическом производстве за счет более экологичных и эффективных альтернатив традиционным методам. Такое видение не только позволяет отраслям выполнять свои экологические обязательства, но и позволяет им процветать на рынке, который все больше ценит устойчивость.

В заключение отметим, что гетерогенные катализаторы из геминальных атомов представляют собой новую эру в фармацевтическом и тонком химическом производстве. Благодаря своей способности снижать экологические риски, оптимизировать производственные процессы и повышать эффективность реагирования, GAC объединяют охрану окружающей среды и практику устойчивого производства. Они предлагают путь к будущему, характеризующемуся устойчивыми и экологически чистыми практиками, преобразующими фармацевтическую и тонкую химическую промышленность к лучшему.

источники:

– Ссылка на журнал:

Сяо Хай, Ян Чжэн, Ци Ю, На Го, Шибо Си, Сяосюй Чжао, Шэрон Митчелл, Сяохуа Ло, Виктор Тулус, Му Ван, Сяоюй Шэн, Лунбинь Жэнь, Сяндун Лун, Цзин Ли, Пэн Хэ, Хуэйхуэй Линь, Иге Цуй , Синьнань Пэн, Дживэй Ши, Цзе Ву, Чун Чжан, Жуцян Цзоу, Гонсало Гильен-Госальбез, Хавьер Перес-Рамирес, Мин Джу Ко, Е Чжу, Цзюнь Ли, Цзюн Лу. Катализ геминальным атомом для кросс-сочетания. Природа, 2023; DOI: 10.1038/s41586-023-06529-z