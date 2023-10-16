Понимание сложности человеческого разума: картирование клеток мозга для таргетной терапии

Инновационное исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, позволило добиться значительных успехов в понимании влияния клеток головного мозга на развитие психосоциальных нарушений, таких как шизофрения, биполярное расстройство, болезнь Альцгеймера и большая депрессия. Проанализировав более 1.1 миллиона клеток мозга в 42 различных областях мозга трех человек, исследование создало карту разума с использованием возможностей искусственного интеллекта (ИИ).

Исследователи определили 107 различных подтипов клеток головного мозга и их связь с нервно-психическими заболеваниями. Благодаря использованию машинного обучения исследование также определило риск бремени болезней при 19 нервно-психических расстройствах, что дает возможность разработать более эффективные подходы к решению этих психосоциальных состояний.

Важно отметить, что хотя каждая клетка человеческого мозга содержит одну и ту же последовательность ДНК, разные типы клеток используют разные гены в разных количествах. Это разнообразие способствует усложнению человеческого разума. Понимая различия между этими типами клеток, исследователи надеются получить представление о том, как функционирует мозг, и разработать новые методы лечения психосоциальных нарушений.

Профессор Бинг Рен, старший автор исследования, объясняет, что человеческий разум не однороден, а представляет собой мозаику различных типов клеток. Картирование этих разнообразных типов клеток и понимание их взаимодействия приведет к открытию новых методов лечения, которые могут воздействовать на определенные типы клеток, связанные с конкретными заболеваниями.

Хотя эти результаты считаются значимыми с медицинской точки зрения, путь к составлению карты разума и разработке таргетной терапии все еще находится на ранних стадиях. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего сотрудничают с другими учреждениями для изучения клеток из нескольких человеческих мозгов с целью понять, как мозг меняется в процессе развития, на протяжении жизни человека и при прогрессировании заболевания.

Ожидается, что распространенность психосоциальных нарушений будет расти, особенно среди стареющего населения Австралии. Целенаправленная терапия каждого заболевания будет иметь решающее значение в решении этой растущей проблемы общественного здравоохранения. На данный момент существует более 500 видов психотерапии для лечения различных состояний, а новые подходы к таким состояниям, как посттравматическое стрессовое расстройство, показали растущую эффективность.

Понимание сложности человеческого разума и картирование клеток головного мозга дают ценную информацию о биологии нервно-психических расстройств, давая надежду на разработку более индивидуализированных и эффективных методов лечения. По мере продвижения исследований более глубокое понимание мозга и его работы проложит путь к улучшению лечения и реабилитации людей, страдающих психосоциальными нарушениями.

источники:

– Калифорнийский университет в Сан-Диего

– Федеральное казначейство, Отчет о поколениях за 2023 год.