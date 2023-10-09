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На Большом Барьерном рифе обнаружены новые виды коралловых рыб

ByМамфо Брешиа

Октябрь 9, 2023
На Большом Барьерном рифе обнаружены новые виды коралловых рыб

Исследователи из Университета Саншайн-Кост обнаружили ранее неизвестный вид коралловых рифовых рыб в южных водах Большого Барьерного рифа. Рыба, получившая название «Бычок-креветка Леди Эллиот», была найдена в рамках проекта по картированию меняющегося биоразнообразия на острове Леди Эллиот и вокруг него. Во время подводных исследований ученые также обнаружили несколько других неопознанных морских существ, в том числе карликовых и карликовых бычков и стрекоз, которых они сейчас пытаются подтвердить как новые виды.

Описанный как маленький и белый с коричневыми пятнами, желто-оранжевыми полосами и большим парусообразным первым спинным плавником, бычок-креветка Леди Эллиот был найден в песчаной норе, которую он делит с парой щелкающих креветок. Это открытие особенно важно, поскольку редко можно найти совершенно новый вид рыб на виду на рифе.

Исследователи полагают, что бычок-креветка Леди Эллиот, скорее всего, обитает на рифах Козерога-Бункера и потенциально широко распространен по всему Большому Барьерному рифу. Это открытие поднимает вопросы о том, сколько еще новых видов предстоит открыть, и подчеркивает важность продолжающихся исследований биоразнообразия.

Проект Leaf to Reef, целью которого является защита критически важных мест обитания на Большом Барьерном рифе, сыграл важную роль в обнаружении этих новых видов. Доцент морского биолога Кэти Таунсенд, возглавляющая проект, подчеркивает важность исследования новых видов для выявления экосистем, нуждающихся в защите.

Исследовательской группе предстоит пройти сложный и длительный процесс, чтобы подтвердить эти новые открытия как новые виды, включая генетические сравнения и консультации с мировыми экспертами. Остров Леди Эллиот играет жизненно важную роль как убежище для диких животных и убежище для тропических видов, перемещающихся на юг, спасаясь от нагревающихся океанов.

источники:
- Журнал Фонда наук об океане
– Доктор Крис Даджен, морской биолог и соавтор исследования.
– Доктор Марк Эрдманн, систематик рыб и вице-президент Азиатско-Тихоокеанских морских программ Conservation International.
– Доцент Кэти Таунсенд, морской биолог UniSC
– Доктор Джерри Аллен, рыбный зоолог и ведущий автор исследования.
– Анна Марсден, управляющий директор Фонда Большого Барьерного рифа

By Мамфо Брешиа

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