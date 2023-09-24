Образцы астероидов НАСА вернулись на Землю после семилетнего путешествия

Космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» успешно доставил образцы астероидов из глубокого космоса, что стало важной вехой в освоении космоса. Небольшая капсула с образцом была выпущена из космического корабля во время облета Земли и сброшена с парашютом на отдаленные просторы военной территории в штате Юта. По оценкам, капсула содержит как минимум чашку обломков богатого углеродом астероида, известного как Бенну. Япония — единственная страна, которая успешно вернула образцы астероидов.

Эти образцы представляют собой крупнейшую добычу из-за пределов Луны и, как полагают, содержат сохранившиеся строительные блоки ранней Солнечной системы, что дает ценную информацию о формировании Земли и жизни. Космический корабль Osiris-Rex, отправившийся в миссию стоимостью 1 миллиард долларов в 2016 году, достиг Бенну в 2018 году и собрал образцы с помощью длинного вакуума в 2020 году. За время своего путешествия космический корабль преодолел 6.2 миллиарда километров.

В усилиях НАСА по восстановлению в штате Юта были задействованы вертолеты и временная чистая комната на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта. Образцы будут доставлены в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для дальнейшего анализа. Открывание контейнера для проб определит точное количество собранного материала.

По подсчетам инженеров, в канистру вмещается примерно 250 граммов материала Bennu с погрешностью в 100 граммов. Это превышает минимальные требования миссии. Точные измерения будут получены в ближайшие недели. НАСА планирует продемонстрировать образцы публике в октябре.

Бенну, который в настоящее время вращается вокруг Солнца на расстоянии 81 миллиона километров от Земли, имеет диаметр примерно полкилометра и считается фрагментом более крупного астероида. Эти образцы предоставят важные данные для будущих усилий по отклонению астероидов, поскольку, по прогнозам, Бенну приблизится к Земле в 2182 году.

Эта успешная миссия знаменует собой третье возвращение образцов НАСА из роботизированной миссии в дальний космос и закладывает основу для будущих исследовательских усилий, включая миссию по возвращению образцов с Марса марсоходом Perseverance.

источники:

– [Исходное название статьи: Первые образцы астероидов НАСА приземлились на Земле] (источник)

– [Исходное изображение: первые образцы астероидов НАСА приземлились на Земле] (источник)