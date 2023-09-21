Являются ли оценки количества водяного льда на Луне слишком высокими?

Недавнее исследование, проведенное доктором Ралукой Руфу из Юго-западного научно-исследовательского института, показывает, что постоянно затененные области Луны (PSR), одни из самых холодных пятен в Солнечной системе, возможно, не так стары, как считалось ранее. Эти PSR, расположенные на полюсах Луны, представляют собой области, где солнечный свет никогда не достигает дна глубоких кратеров, улавливая летучие химические вещества, включая водяной лед.

Расчеты команды показывают, что возраст большинства лунных PSR не превышает 3.4 миллиарда лет и может содержать относительно молодые отложения водяного льда. Это открытие имеет важное значение для нашего понимания водных ресурсов на Луне, которые считаются решающими для устойчивого исследования Луны и будущих космических миссий.

Наличие водяного льда на Луне уже давно интересует учёных. Его потенциал как ресурса для астронавтов может позволить производить ракетное топливо и поддерживать системы жизнеобеспечения. Однако возраст PSR, в которых, как полагают, заключен водяной лед, ранее оценивался намного старше.

Если PSR действительно моложе, чем считалось ранее, это будет означать, что текущие оценки водяного льда на Луне могут быть переоценены. Это поднимает вопросы о возможности использования этих ресурсов для будущих лунных миссий. Для определения истинных размеров и наличия водяного льда на Луне потребуются дальнейшие исследования и исследования.

Исследование, проведенное доктором Ралукой Руфу и ее командой, подчеркивает необходимость продолжения научных исследований PSR Луны. Понимание возраста и состава этих регионов имеет важное значение для планирования будущих миссий и эффективного использования лунных ресурсов.

источники:

- НАСА

– Юго-Западный научно-исследовательский институт