Новый путь идентифицирован как потенциальная причина возрастной потери слуха

Исследователи из Базельского университета определили сигнальный путь, известный как сигнальный путь mTORC2, который может играть решающую роль в возрастной потере слуха. Когда этот путь был деактивирован у мышей, они постепенно потеряли слух, а к двенадцати неделям полностью оглохли. Исследование предполагает, что, поскольку производство основных белков в этом сигнальном пути уменьшается с возрастом, это может привести к уменьшению синапсов и функциональности слуховых сенсорных клеток, что в конечном итоге приводит к потере слуха.

Открытие этого пути может иметь значительные последствия для будущих терапевтических вмешательств. В настоящее время слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты являются единственными вариантами лечения людей, страдающих потерей слуха. Однако если связь между сигнальным путем mTORC2 и потерей синапсов будет подтверждена, это может стать основой для разработки новых методов лечения. Внутреннее и среднее ухо, где расположены слуховые сенсорные клетки, доступны для местного применения лекарств или генной терапии. Это открывает возможности для таргетного лечения, которое потенциально могло бы восстановить или улучшить функцию слуховых сенсорных клеток.

Сигнальный путь mTORC2, который контролирует рост клеток и цитоскелет, ранее не изучался в отношении волосковых клеток внутреннего уха. Исследователи обнаружили, что когда они удалили центральный ген этого пути в волосковых клетках мышей, животные постепенно потеряли слух. Дальнейшее исследование показало, что волосковые клетки утратили свои сенсоры, в результате чего укоротились «крошечные волоски», жизненно важные для передачи звука. Кроме того, уменьшилось количество синапсов, передающих сигналы к слуховому нерву.

Это исследование дает ценную информацию о механизмах, лежащих в основе возрастной потери слуха. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения результатов и изучения потенциальных терапевтических вмешательств, основанных на этих знаниях. В целом, понимание роли сигнального пути mTORC2 в потере слуха может привести к улучшению лечения людей, страдающих возрастной потерей слуха.

источник:

– «mTORC2 регулирует структуру и функцию слуховых волосковых клеток» Маурицио Кортада, Соледад Левано, Майкл Н. Холл и Дэниел Бодмер. iScience, 18 августа 2023 г.