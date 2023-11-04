Новые данные подтверждают слияние нейтронных звезд как производителей тяжелых элементов

Сделав новаторское открытие, физики из Японии и Литвы обнаружили убедительные доказательства того, что теллур, важный элемент на Земле, образуется во время слияний нейтронных звезд. Это открытие усиливает гипотезу о том, что слияния нейтронных звезд ответственны за большинство тяжелых элементов, обнаруженных на обширных просторах Вселенной.

Образование тяжелых ядер, тяжелее серебра, в первую очередь объясняется процессом ядерной реакции, называемым процессом быстрого захвата нейтронов (r-процесс). Этот процесс происходит в средах с высокой плотностью свободных нейтронов. В этих условиях ядра могут захватывать нейтроны быстрее, чем подвергаться бета-распаду, что приводит к образованию богатых нейтронами ядер с определенными атомными массовыми числами, такими как 80, 130 и 196.

Характер распространенности тяжелых элементов в нашей солнечной системе, включая теллур, еще больше укрепляет представление о том, что r-процесс является источником этих элементов на Земле. Предыдущие теории постулировали, что r-процесс в основном происходит в веществе, выброшенном во время драматических столкновений нейтронных звезд, что приводит к впечатляющему явлению, известному как килоновая звезда.

Существование килоновых получил подтверждение в 2017 году, когда были обнаружены гравитационные волны, испускаемые в результате слияния нейтронных звезд, в частности GW170817. Последующие наблюдения этого переходного явления, испускающего радиацию, эквивалентную миллиарду солнц, предоставили дополнительные доказательства присутствия элементов r-процесса. Первоначальные наблюдения спектра килоновой выявили признаки поглощения стронция, церия и элементов лантаноидов, в которых позже преобладали эмиссионные характеристики.

Чтобы углубить понимание радиационных свойств небулярной фазы, связанной с килоновыми, исследователи создали модели, моделирующие линии излучения различных тяжелых элементов, включая теллур. Эти модели успешно предсказали сильную эмиссионную линию на длине волны 2.1 микрометра, что соответствует необъяснимой особенности, обнаруженной в спектре GW170817. Эта эмиссионная линия убедительно указывает на производство примерно одной тысячной солнечной массы теллура во время события Килоновой.

Кроме того, космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сыграл ключевую роль в предоставлении дополнительных доказательств r-процесса, происходящего во время слияния нейтронных звезд. При изучении исключительно яркого гамма-всплеска GRB230307A JWST обнаружил инфракрасный спектр, который показал сходство с GW170817. Этот спектр также продемонстрировал характерную особенность теллура размером 2.1 микрометра, что дает еще один ключ к разгадке возникновения события килоновой звезды.

Чувствительность JWST позволила наблюдать GRB230307A, которая находится на расстоянии почти одного миллиарда световых лет. Это достижение подчеркивает замечательные возможности телескопа и вселяет оптимизм в исследователей относительно будущих наблюдений килоновых звезд. Эти наблюдения направлены на то, чтобы разгадать запутанное происхождение всех элементов таблицы Менделеева путем изучения разнообразного спектра ядер, созданных во время этих завораживающих, но катастрофических слияний.

Часто задаваемые вопросы

Что такое r-процесс?

R-процесс, или процесс быстрого захвата нейтронов, представляет собой ядерную реакцию, происходящую в средах с высокой плотностью свободных нейтронов. Во время этого процесса ядра захватывают нейтроны быстрее, чем они распадаются, что приводит к синтезу тяжелых ядер.

Что такое килонова?

Килонова — астрономическое событие, происходящее при слиянии двух нейтронных звезд. Она генерирует интенсивный всплеск энергии, подобный энергии тысячи новых, но не такой яркий, как сверхновая.

Какую роль теллур играет в слиянии нейтронных звезд?

Открытие теллура в спектрах килоновых звезд дает убедительное доказательство того, что этот элемент образуется во время слияний нейтронных звезд. Его присутствие также подтверждает гипотезу о том, что эти космические события ответственны за создание тяжелых элементов во Вселенной.