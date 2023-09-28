Препарат обещает предотвратить потерю костной массы в космосе

В недавнем исследовании исследователи обнаружили потенциальное решение проблемы сильной потери костной массы, с которой сталкиваются астронавты во время длительных космических полетов. Хотя потеря костной массы является естественной частью старения людей на Земле, низкий уровень гравитации в космосе снижает нагрузку на кости, что приводит к ускоренной потере костной массы. Физические упражнения могут помочь противодействовать этому, но они не могут полностью предотвратить потерю костной массы и непрактичны для травмированных космонавтов.

Исследование, опубликованное в журнале npj Microgravity, показало, что препарат под названием BP-NELL-PEG успешно предотвращает потерю костной массы у мышей на Международной космической станции (МКС). У обработанных мышей наблюдалось увеличение плотности костей, тогда как у необработанных мышей наблюдалось значительное снижение плотности костей.

BP-NELL-PEG — это модифицированная версия белка NELL-1, который ранее продемонстрировал потенциал ускорения образования и восстановления костной ткани. Препарат также был протестирован на людях для лечения остеохондроза.

Чтобы препарат оставался активным в организме в течение более длительного времени, исследователи модифицировали его, уменьшив необходимость частых инъекций. Они также объединили его с препаратом, используемым для лечения остеопороза, чтобы улучшить его способность воздействовать на кости.

В ходе исследования 20 мышей отправили на МКС, а еще 20 оставили на Земле. Половина мышей в обеих группах получали BP-NELL-PEG, а другая половина — солевой раствор. Через девять недель у обработанных мышей, как в космосе, так и на Земле, наблюдалось значительное увеличение костеобразования. У нелеченых мышей в космосе наблюдалась потеря костной массы, в то время как нелеченые мыши на Земле оставались стабильными.

Хотя исследование имеет ограничения, такие как невозможность внимательно отслеживать поведение мышей, исследователи с оптимизмом смотрят на потенциал BP-NELL-PEG для будущих космических миссий. Препарат может стать ценным инструментом в борьбе с потерей костной массы и ухудшением состояния опорно-двигательного аппарата, когда обычные тренировки с отягощениями невозможны из-за травм или других факторов.

В настоящее время проводятся дальнейшие исследования с использованием дополнительных мышей, вернувшихся из космоса, и модели потери костной массы на крупных животных. Планы НАСА отправить пилотируемые миссии на Марс в 2030-х годах делают разработку решений по борьбе с потерей костной массы необходимой для здоровья и безопасности астронавтов.

(Источник: Live Science, npj Microgravity)