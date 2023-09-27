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Астрономы разгадывают тайны экзопланетной системы TRAPPIST-1

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Астрономы разгадывают тайны экзопланетной системы TRAPPIST-1

Команда астрономов из Университета Монреаля добилась значительного прогресса в понимании экзопланетной системы TRAPPIST-1. Система TRAPPIST-1 состоит из семи экзопланет размером с Землю, вращающихся вокруг звезды меньшего размера и холоднее, чем наше Солнце, и она стала предметом большого интереса с момента ее открытия в 2016 году. Исследователи использовали канадский инструмент NIRISS, развернутый на космическом телескопе Джеймса Уэбба. , чтобы изучить TRAPPIST-1 b и получить представление о его атмосфере с поразительной точностью.

Команда под руководством аспиранта Оливии Лим провела первые в истории спектроскопические наблюдения планеты TRAPPIST-1 с помощью JWST. Анализируя свет звезды, когда она проходила через атмосферу экзопланеты во время транзита, астрономы смогли идентифицировать уникальные атмосферные отпечатки TRAPPIST-1 b. Этот метод, известный как трансмиссионная спектроскопия, предоставил ценную информацию о молекулах и атомах, присутствующих в атмосфере экзопланеты.

Одним из ключевых результатов исследования стало открытие влияния звездной активности и загрязнения на наблюдения экзопланет. Такие факторы, как темные пятна и яркие факелы на поверхности звезды, могут вносить ошибки в измерения атмосферы экзопланеты — явление, известное как звездное загрязнение. Звездные вспышки — непредсказуемые события, из-за которых звезда на мгновение становится ярче, — также влияют на эти измерения.

Исследователи исключили определенные составы атмосферы TRAPPIST-1 b на основе своих наблюдений JWST. Было обнаружено, что безоблачная атмосфера, богатая водородом, маловероятна, но более тонкие атмосферы, такие как чистая вода, углекислый газ, метан или что-то похожее на атмосферу Титана, все еще возможны.

Это исследование демонстрирует возможности инструмента NIRISS и JWST в исследовании атмосфер экзопланет размером с Землю с беспрецедентной точностью. Поскольку мы продолжаем разгадывать тайны экзопланетных систем, подобные исследования приближают нас к пониманию потенциальной обитаемости этих далеких миров.

источники:
- Монреальский университет
- Космический телескоп Джеймса Уэбба

By Роберт Эндрю

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