Потенциал древних белков: новый подход к решению проблемы устойчивости к антибиотикам

В продолжающейся борьбе с устойчивостью к антибиотикам исследователи в области молекулярного возрождения недавно сделали революционное открытие, которое предлагает новый взгляд на борьбу с этим глобальным кризисом здравоохранения. Команда под руководством профессора биоинженерии Пенсильванского университета Сезара де ла Фуэнте использует возможности машинного обучения и инновационные молекулярные методы для поиска новых антибиотиков.

Антибиотики, несомненно, произвели революцию в современной медицине, спасая бесчисленное количество жизней от некогда смертельных болезней. Однако появление устойчивых к антибиотикам бактерий представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения. Осознав острую необходимость в новых подходах, де ла Фуэнте обратился к машинному обучению, чтобы научить компьютеры внедрять инновации на молекулярном уровне. В новаторском исследовании, опубликованном в 2018 году, команда успешно использовала искусственный интеллект для разработки нового антибиотика, который доказал свою эффективность в борьбе с бактериями на мышах.

Основываясь на этом первоначальном успехе, исследователи пошли еще дальше, исследуя древние белки, полученные от наших вымерших предков. Исследуя пептиды в протеоме таких видов, как неандертальцы и денисовцы, они стремились идентифицировать потенциальные молекулы с противоинфекционными свойствами. Используя модели машинного обучения, команда разработала прогностический алгоритм, способный точно определять пептиды архаичных людей, которые могли бы служить эффективными антибиотиками.

Чтобы подтвердить свои выводы, команда де ла Фуэнте применила метод, называемый твердофазным химическим синтезом. Этот подход предполагает использование роботизированной технологии для создания пептидов по одной аминокислоте за раз. После синтеза эти пептиды подвергались воздействию бактерий в лабораторных условиях, чтобы оценить их эффективность в устранении клинически значимых штаммов. Исследователям удалось идентифицировать несколько пептидов с мощными антибактериальными свойствами, эффективно уничтожающими бактерии в чашках Петри и на животных моделях.

Одним из примечательных открытий стал пептид под названием «неандерталин-1», полученный от неандертальцев. Хотя он не обладает самостоятельными возможностями антибиотиков, де ла Фуэнте и его команда планируют использовать неандерталин-1 и другие пептиды в качестве шаблонов для дальнейших исследований по разработке новых противомикробных препаратов.

Этот захватывающий прорыв в области молекулярного возрождения открывает новые возможности для борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Используя древние белки и передовые технологии, ученые открывают многообещающие возможности в поисках эффективных антибиотиков. Несмотря на то, что проблемы остаются, эти результаты дают надежду на борьбу с устойчивыми к антибиотикам бактериями и защиту общественного здравоохранения.

Часто задаваемые вопросы

Что такое молекулярное возрождение?

Молекулярное воскрешение включает изучение и извлечение генетического материала вымерших видов, чтобы получить представление об их биологии и потенциальном применении в таких областях, как медицина.

Почему устойчивость к антибиотикам вызывает беспокойство?

Устойчивость к антибиотикам возникает, когда бактерии и другие микробы развивают механизмы уклонения от воздействия антибиотиков, что делает их неэффективными при лечении инфекций. Это представляет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, поскольку инфекции становится все труднее лечить.

Как машинное обучение способствует этим исследованиям?

Алгоритмы машинного обучения позволяют компьютерам анализировать огромные объемы данных, выявлять закономерности или делать прогнозы. В контексте исследований антибиотиков машинное обучение помогает идентифицировать потенциальные пептиды или молекулы, которые могут служить эффективными антибиотиками.

Что такое пептиды?

Пептиды — это небольшие цепочки аминокислот, строительные блоки белков. Они выполняют различные функции в живых организмах и потенциально могут проявлять антибактериальные свойства.

Могут ли эти исследования привести к возрождению вымерших видов?

Хотя целью этого исследования является не возрождение целых организмов, оно исследует использование вымерших видов для добычи полезных белков и пептидов. Цель состоит в том, чтобы найти молекулы, которые можно было бы использовать при разработке новых антибиотиков или других противомикробных препаратов.