Название: Достижения в теории активной материи: решение сложных уравнений для понимания динамики живых материалов

Ученые из Института молекулярно-клеточной биологии и генетики Макса Планка (MPI-CBG) в Дрездене, совместно с Центром системной биологии Дрездена (CSBD) и Техническим университетом Дрездена добились значительного прогресса в понимании формы и поведения живых материалов с помощью разработка нового алгоритма. Этот алгоритм, реализованный в суперкомпьютерном коде с открытым исходным кодом, впервые может решать сложные уравнения теории активной материи в реалистичных сценариях.

Активная материя относится к материалам, состоящим из отдельных компонентов, которые могут преобразовывать химическое топливо в механические силы, что приводит к когерентным потокам и моделям движения. Эти материалы играют решающую роль в механике клеток и тканей, но понять их поведение оказалось непросто из-за сложности математических уравнений.

Новый алгоритм, разработанный учеными из исследовательской группы профессора Иво Сбальцарини из Дрезденского технического университета, позволяет точно решать уравнения активной материи в трех измерениях и в пространствах сложной формы. Этот прорыв позволяет ученым понять и проанализировать долгосрочное поведение активных материалов как в движении, так и в неподвижном состоянии.

Предсказывая поведение активной материи, исследователи могут получить ценную информацию о механизмах роста и болезней. Например, теперь можно точно предсказать форму тканей и начало нестабильности или нарушения регуляции. Эти знания имеют большое значение для понимания биологических процессов и проектирования искусственных биологических машин на наноуровне.

Программное обеспечение, реализующее алгоритм, свободно доступно через библиотеку с открытым исходным кодом OpenFPM, разработанную группой Sbalzarini. Это демократизирует крупномасштабные научные вычисления, сокращает время, необходимое для разработки кода в научных исследованиях, и повышает производительность.

Это значительное достижение в теории активной материи приближает ученых на один шаг к разгадке вековой тайны того, как клетки и ткани приобретают свою форму. Используя мощь суперкомпьютеров и инновационные алгоритмы, исследователи теперь могут более детально исследовать и понимать динамику живых материалов.

Вопросы и ответы:

Что такое теория активной материи?

Теория активной материи — это научная основа, используемая для понимания поведения материалов, состоящих из отдельных компонентов, которые могут превращать химическое топливо в механические силы. Эти материалы демонстрируют последовательные потоки и модели движения.

Как ученые решали сложные уравнения теории активной материи?

Ученые из Института Макса Планка, Центра системной биологии Дрездена и Технического университета Дрездена разработали алгоритм, реализованный в суперкомпьютерном коде с открытым исходным кодом. Этот алгоритм может решать сложные уравнения теории активной материи в реалистичных сценариях, обеспечивая понимание динамики живых материалов.

Каковы последствия этого исследования?

Это исследование позволяет ученым предсказать форму тканей, понять начало нестабильности или нарушения регуляции биологических материалов и получить представление о механизмах роста и заболеваний. Он также может помочь в разработке искусственных биологических машин наномасштаба.

Доступно ли программное обеспечение, реализующее алгоритм, другим?

Да, программное обеспечение свободно доступно через библиотеку с открытым исходным кодом OpenFPM, разработанную группой Sbalzarini. Это позволяет учёным-вычислителям писать суперкомпьютерные коды и демократизирует крупномасштабные научные вычисления, повышая производительность научных исследований.