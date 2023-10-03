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Молодые леса и деградация лесов – ключ к моделям прогнозирования поглотителей углерода

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Молодые леса и деградация лесов – ключ к моделям прогнозирования поглотителей углерода

Международная исследовательская группа под руководством Французской комиссии по альтернативной энергетике и атомной энергии и IRAE провела новаторское исследование глобальных изменений лесной биомассы в период с 2010 по 2019 год. Их результаты подчеркивают важность учета молодых лесов и деградации лесов в моделях прогнозирования поглотителей углерода. для эффективных стратегий смягчения последствий изменения климата.

Исследовательская группа обнаружила, что бореальные и умеренные леса являются основными глобальными поглотителями углерода, в то время как старые и деградировавшие тропические леса почти углеродно-нейтральны. Опубликованное в журнале Nature Geoscience исследование под названием «Глобальное увеличение запасов углерода в биомассе, в котором преобладал рост северных молодых лесов за последнее десятилетие», подчеркивает значение этих результатов для будущих моделей поглотителей углерода.

Биомасса растений играет жизненно важную роль в связывании углерода, а такие преимущества, как рост растений и лесной покров, способствуют балансу углерода. И наоборот, потери углерода происходят из-за деградации лесов, обезлесения и природных нарушений. Мониторинг запасов углерода биомассы помогает лучше понять последствия изменения климата и воздействия человеческой деятельности на экосистемы.

Чтобы оценить средние запасы углерода над землей во всем мире, исследователи собрали данные о растительности со спутника SMOS, используя методы оптической глубины растительности L-диапазона (L-VOD). Однако нарушение сигнала из-за радиочастотных помех, вызванных деятельностью человека, ограничивает широкое применение L-VOD, поскольку он чувствителен к содержанию растительной воды.

Чтобы преодолеть эти проблемы, исследователи разработали двойной фильтр, который использовал временное разложение сигнала для компенсации эффектов. Они использовали данные надземной биомассы и глобальную карту для расчета общей биомассы и соотношения между надземной и подземной биомассой. Эта информация позволила им оценить региональные углеродные балансы, проанализировать потери и приросты лесного покрова, вызванные различными факторами, а также определить, как возраст лесов влияет на накопление углерода.

Результаты исследования показывают, что запасы углерода в наземной биомассе увеличились примерно на 500 миллионов тонн углерода в год с 2010 по 2019 год. Бореальные и умеренные леса вносят основной вклад в глобальный сток углерода, в то время как тропические леса стали меньшими источниками углерода из-за деградации лесов. . Старые тропические леса, средний возраст деревьев которых составляет 140 лет, почти углеродно-нейтральны. Напротив, бореальные леса с деревьями моложе 50 лет или среднего возраста (от 50 до 140 лет) являются крупнейшими поглотителями углерода.

Эти результаты бросают вызов существующим моделям поглотителей углерода, которые не учитывают демографию лесов и влияние деградации лесов на тропические леса, что в конечном итоге приводит к потере биомассы. Чтобы точно предсказать будущее поглотителей углерода в глобальном масштабе и разработать эффективную политику смягчения последствий изменения климата, необходимо учитывать деградацию и возраст лесов.

В заключение исследование подчеркивает важность включения молодых лесов и деградации лесов в модели прогнозирования поглотителей углерода. Поступая таким образом, исследователи смогут улучшить свое понимание процесса секвестрации углерода и разработать более подходящие стратегии смягчения последствий изменения климата.

источники:
– Исследование под названием «Глобальное увеличение запасов углерода в биомассе, в котором преобладал рост северных молодых лесов за последнее десятилетие», опубликовано в журнале Nature Geoscience.

By Мамфо Брешиа

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