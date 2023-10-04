Теоретическая основа объединяет физику и биологию для объяснения эволюции и сложности

Международная группа исследователей разработала новую теоретическую основу под названием «теория сборки», которая устраняет разрыв между физикой и биологией и обеспечивает единый подход к пониманию того, как в природе возникают сложность и эволюция. Исследование, опубликованное в журнале Nature, представляет собой значительный прогресс в нашем фундаментальном понимании биологической эволюции и ее связи с физическими законами Вселенной.

Теория сборки основана на предыдущей работе команды, в которой они разработали показатель сложности, называемый индексом молекулярной сборки, для измерения сложности молекул. Этот индекс коррелировал высокие значения сложности с молекулами, полученными из жизни. Новое исследование представляет математический формализм концепции «сборки» как физической величины, которая отражает объем отбора, необходимого для создания сложных объектов, на основе их количества и индексов сборки.

Ведущий автор профессор Сара Уокер объясняет, что теория сборки открывает новый взгляд на физику, химию и биологию, показывая, что это разные точки зрения на одну и ту же основную реальность. Целью теории является преодоление разрыва между редукционистской физикой и дарвиновской эволюцией, предлагая фундаментальную теорию, объединяющую косную и живую материю.

Исследователи продемонстрировали, как теория сборки может применяться для количественной оценки отбора и эволюции в системах, начиная от простых молекул и заканчивая сложными полимерами и клеточными структурами. Он объясняет как открытие новых объектов, так и выбор существующих, позволяя неограниченно увеличивать сложность.

По словам соведущего автора профессора Ли Кронина, теория сборки потенциально способна трансформировать области космологии в информатику и представляет собой новый рубеж на стыке физики, химии, биологии и теории информации.

Исследователи планируют и дальше совершенствовать теорию сборки и исследовать ее применение для характеристики известной и неизвестной жизни, проверяя гипотезы о возникновении жизни из неживой материи. Экспериментальная проверяемость теории открывает возможность использовать ее для разработки экспериментов, которые могли бы решить вопрос происхождения жизни путем создания живых систем с нуля в лаборатории.

В целом, теория сборки обещает обеспечить новое глубокое понимание физики, лежащей в основе биологической сложности и эволюционных инноваций, а также открывает множество новых вопросов и направлений исследований на стыке физических наук и наук о жизни.

Источники: Природа (DOI: 10.1038/s41586-023-06600-9).