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Наука

Инструмент искусственного интеллекта обнаруживает и классифицирует сверхновую, устраняя необходимость участия человека

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
Инструмент искусственного интеллекта обнаруживает и классифицирует сверхновую, устраняя необходимость участия человека

Совершенно новый инструмент искусственного интеллекта (ИИ) успешно обнаружил, идентифицировал и классифицировал свою первую сверхновую. Это революционное достижение знаменует собой первый случай, когда люди были полностью отстранены от процесса идентификации и изучения этих мощных космических взрывов.

Сверхновые — это высокоэнергетические взрывы звезд, излучающие огромное количество света. В настоящее время в обнаружении и анализе сверхновых участвуют как люди, так и роботы. Однако команда под руководством Северо-Западного университета разработала полностью автоматизированную систему под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot), которая ускоряет процесс и исключает человеческие ошибки.

Для обучения алгоритма ИИ исследователи использовали более 1.4 миллиона исторических изображений из 16,000 XNUMX астрономических источников. Изучая и извлекая уроки из этого огромного количества данных, BTSbot может быстро анализировать и классифицировать новых кандидатов в сверхновые.

Удаление людей из цикла не только повышает эффективность процесса, но и позволяет проводить более глубокие наблюдения. Эта автоматизированная система освобождает время исследовательской группе для анализа своих наблюдений и разработки новых гипотез, объясняющих происхождение этих космических взрывов.

Адам Миллер из Северо-Западного университета, возглавлявший проект, выразил значимость этого достижения, заявив: «Впервые серия роботов и алгоритмов искусственного интеллекта наблюдала, идентифицировала и подтвердила открытие сверхновой. Это представляет собой важный шаг вперед, поскольку дальнейшие усовершенствования позволят роботам изолировать определенные подтипы звездных взрывов».

Команда успешно протестировала BTSbot на недавно обнаруженном кандидате в сверхновую по имени SN2023tyk. Сотрудничая с астрономами из таких учреждений, как Калифорнийский технологический институт, Университет Миннесоты и университеты Англии и Швеции, международная команда продемонстрировала мощь и потенциал этого инструмента искусственного интеллекта.

Разработка этой полностью автоматизированной системы обеспечивает значительный прогресс в области астрофизики, упрощая процесс обнаружения и классификации сверхновых. Этот инструмент искусственного интеллекта не только исключает участие человека, но и дает исследователям больше времени, чтобы углубиться в свои наблюдения и раскрыть более глубокое понимание тайн Вселенной.

Определения:
– Сверхновая: чрезвычайно яркий и мощный взрыв звезды.
– BTSbot: бот Bright Transient Survey Bot, инструмент искусственного интеллекта, разработанный Северо-Западным университетом для автоматизации обнаружения и классификации сверхновых.

источники:
– Северо-Западный университет (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classifying-its-first-supernova/)
– Калифорнийский технологический институт
– Университет Миннесоты
- Университет Ливерпуль Джон Мурс
– Стокгольмский университет

By Вики Ставропулу

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