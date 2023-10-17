Новый инструмент искусственного интеллекта автоматизирует обнаружение сверхновых

Международное сотрудничество под руководством Северо-Западного университета разработало инструмент искусственного интеллекта (ИИ) под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot), который может обнаруживать, идентифицировать и классифицировать сверхновые. Этот новаторский инструмент автоматизирует поиск сверхновых в ночном небе, потенциально исключая людей из этого процесса и исключая возможность человеческой ошибки. Инструмент искусственного интеллекта ускоряет процесс обнаружения и был обучен с использованием более 1.4 миллиона изображений из различных источников, включая подтвержденные сверхновые, вспыхивающие звезды, переменные звезды и пылающие галактики.

Сверхновые возникают, когда звезды достигают финальной стадии своей эволюции и исчерпывают свое термоядерное топливо. Ядро звезды коллапсирует, а внешние слои извергаются, что приводит к яркому и массивному взрыву. Алгоритм машинного обучения BTSbot позволяет ему изолировать определенные подтипы звездных взрывов, что представляет собой значительный шаг вперед в изучении космических взрывов. Отстранив людей от процесса, у исследователей появится больше времени для анализа наблюдений и разработки новых гипотез о происхождении этих космических событий.

Инструмент искусственного интеллекта не только упрощает изучение сверхновых, но и помогает исследователям понять жизненный цикл звезд и создание таких элементов, как углерод, железо и золото. В настоящее время люди работают с роботизированными системами для обнаружения и анализа сверхновых. Роботизированные телескопы постоянно фотографируют ночное небо, чтобы идентифицировать новые источники, а автоматизированное программное обеспечение генерирует список возможных взрывов. Затем люди тратят значительное количество времени на проверку этих кандидатов. Добавление BTSbot к этому рабочему процессу снижает потребность в человеческом осмотре и позволяет исследователям полагаться на ИИ для выполнения необходимых задач.

Набиль Рехемтулла, соруководитель исследования, подчеркивает эффективность инструмента искусственного интеллекта, заявляя, что, как только он заработает, люди могут быть уверены, что BTSbot и другие системы искусственного интеллекта будут выполнять свои функции без вмешательства. Разработка этого инструмента ИИ знаменует собой важную веху в изучении сверхновых и демонстрирует потенциал ИИ в ускорении научных открытий.

Источники: Северо-Западный университет, Space.com.