Новая технология искусственного интеллекта может революционизировать поиск жизни на Марсе

Ученые разработали новую технику машинного обучения, которая может определить происхождение образца и различать биологические и небиологические материалы с точностью 90%. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предполагает, что датчики, оснащенные этой технологией искусственного интеллекта, могут использоваться на марсоходах для поиска признаков жизни. Метод включает анализ молекулярных структур и составных частей образца для определения его происхождения.

По словам доктора Роберта Хейзена из Научного института Карнеги, одного из руководителей исследования, этот прорыв может произвести революцию в поисках внеземной жизни. Это не только имеет значение для понимания происхождения и химии ранней жизни на Земле, но также открывает возможность использования интеллектуальных датчиков на автоматических космических кораблях для поиска признаков жизни до того, как образцы будут возвращены на Землю.

Исследователи обучили алгоритмы ИИ, используя наборы данных из 134 известных биотических и абиотических образцов. Затем ИИ смог точно идентифицировать образцы, происходящие от живых существ, древней жизни, измененной геологическими процессами, и образцы абиотического происхождения. Это означает, что ученые потенциально могут использовать этот метод, чтобы определить, были ли когда-то образцы Марса живыми.

Хотя этот метод все еще требует дальнейшей доработки, чтобы соответствовать протоколам НАСА, его можно использовать на марсоходе НАСА Perseverance, который в настоящее время собирает образцы на поверхности Марса. Хейзен считает, что данные, уже собранные марсоходом, потенциально могут предоставить доказательства существования молекул из органической марсианской биосферы.

Эта новая технология, основанная на искусственном интеллекте, также имеет более широкие последствия. Это могло бы помочь пролить свет на происхождение отложений возрастом 3.5 миллиарда лет, обнаруженных в Западной Австралии, которые могут содержать старейшие ископаемые микробы Земли. Кроме того, он может найти применение в биологии, палеонтологии и археологии.

В целом, этот прорыв может значительно продвинуть поиск жизни за пределами Земли. Это не только позволяет ученым идентифицировать признаки жизни на Марсе, но также дает представление о разнообразии и происхождении жизни во Вселенной.

