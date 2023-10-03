Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме (HU) в сотрудничестве с компанией Enzymit, занимающейся разработкой биопроизводственной платформы, успешно разработали биосенсор на основе белка, способный точно обнаруживать наземные мины и широкий спектр других неразорвавшихся боеприпасов (НБ) на основе тротила. Команда использовала запатентованные алгоритмы и экспериментальные возможности Enzymit для оптимизации датчика, что привело к пятикратному увеличению чувствительности, более быстрому времени реакции и мощности сигнала в 30 раз сильнее, чем у исходной конструкции. Результаты были опубликованы в журнале вычислительной и структурной биотехнологии.

Команда под руководством профессора Шимшона Белкина, руководителя лаборатории экологической микробиологии и биосенсоров Еврейского университета, впервые применила бактериальный подход к обнаружению взрывчатых веществ. Благодаря своим исследованиям они создали датчик на основе живых клеток, который излучает биолюминесценцию, чтобы точно идентифицировать присутствие даже следовых количеств взрывчатого вещества ДНТ (2,4-динитротолуола). Эта революционная технология предлагает экономичное и эффективное решение проблемы глобального распространения наземных мин, которые продолжают представлять серьезную угрозу для жизни людей и окружающей среды.

Традиционные методы обнаружения мин являются дорогостоящими и отнимают много времени, а также потенциально опасны для жизни. Биосенсорная платформа команды использует бактерию E. coli для обнаружения следовых количеств ДНТ, летучего побочного продукта тротила, который просачивается из шахт в окружающую землю. Кишечная палочка запрограммирована на вымирание вскоре после развертывания, что гарантирует отсутствие вреда для людей и окружающей среды.

Сотрудничество между командой Еврейского университета и Enzymit демонстрирует потенциал синтетической биологии для решения насущных глобальных проблем. В течение последнего десятилетия лаборатория сосредоточилась на разработке биосенсорных решений для обнаружения взрывчатых веществ, в результате чего этот проект привел к созданию сложной биосенсорной платформы. Помимо обнаружения мин, команда изучает возможность расширения биосенсорной платформы для обнаружения других опасных материалов, таких как альтернативные формы взрывчатых веществ, экологические токсины и опасные химические вещества.

Гидеон Лапидот, генеральный директор Enzymit, выразил свое восхищение командой профессора Белкина и их замечательным вкладом в разработку биосенсорных решений для обнаружения взрывчатых веществ. Он подчеркнул новаторский характер этого проекта в области обнаружения мин и подчеркнул потенциал сочетания синтетической биологии с искусственным интеллектом для создания безопасных и устойчивых решений гуманитарных и экологических проблем.

*Э. coli относится к бактерии Escherichia coli.

источники:

– Еврейский университет Иерусалима

– Журнал вычислительной и структурной биотехнологии