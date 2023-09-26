Искусственный интеллект обнаруживает биологические сигналы в древних образцах с точностью 90%

Ученые разработали метод искусственного интеллекта (ИИ), который может обнаруживать тонкие различия в молекулярных закономерностях, указывающих на биологические сигналы в древних образцах. Этот прорыв дает надежду на обнаружение жизни на других планетах. Система искусственного интеллекта, обученная на 134 образцах, успешно идентифицировала биотические образцы и отличала их от абиотических систем с точностью 90%.

Исследователи полагают, что химия жизни фундаментально отличается от химии неживой материи и что существуют «химические правила жизни», которые влияют на разнообразие и распределение биомолекул. Выведя эти правила, ученые смогут обнаружить едва заметные признаки жизни в других мирах. Метод искусственного интеллекта основан на идее о том, что биомолекулы сохраняют информацию о химических процессах, которые их произвели. Следовательно, если жизнь существует на других планетах, она, вероятно, будет демонстрировать аналогичные отличительные закономерности, которые можно количественно оценить с помощью ИИ.

Этот новый метод потенциально может быть встроен в датчики будущих роботов-исследователей космоса, таких как спускаемые аппараты и марсоходы на Луне и Марсе. Его также можно использовать на космических кораблях, вращающихся вокруг потенциально обитаемых миров, таких как Энцелад и Европа. Обнаружение признаков жизни на других планетах — сложная задача, поскольку органические молекулы, указывающие на жизнь, со временем разлагаются.

Помимо потенциала для внеземных исследований, метод ИИ можно использовать для изучения древних образцов на Земле. Например, его можно использовать для анализа пород возрастом 3.5 миллиарда лет в Западной Австралии, которые, как считается, содержат самые старые в мире окаменелости. Присутствие бактерий в этих камнях позволяет предположить, что жизнь на Земле зародилась гораздо раньше, чем считалось ранее.

Это исследование открывает захватывающие возможности для области астробиологии. Объединив искусственный интеллект с передовыми датчиками, ученые могут стать на шаг ближе к решению извечного вопроса: одни ли мы во Вселенной?

источники:

– Труды Национальной академии наук.

- НАСА