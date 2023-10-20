Новая модель для улучшения представления черного углерода в моделях глобального климата

Исследователи выявили недостатки в представлении черного углерода (ЧУ), основного компонента атмосферных аэрозолей, в текущих моделях глобального климата (ГКМ). Недавнее исследование Chen et al. исследует микрофизические и оптические свойства ЧУ, влияющие на его радиационные эффекты, и предлагает улучшенную оптическую модель аэрозоля для устранения этих недостатков.

Британская Колумбия известна своей способностью сильно поглощать свет и своим вкладом в потепление климата. Однако было обнаружено, что эффективность поглощения и воздействие аэрозолей на глобальное потепление в ГКМ переоценены из-за неадекватного представления сложных состояний смешивания ЧУ.

Чен и др. проанализировали наблюдения за распределением частиц по размерам и состоянием смешивания из нескольких источников, чтобы определить ключевые свойства ЧУ, которые существенно влияют на его радиационные эффекты. Затем на основе наблюдений они разработали улучшенную оптическую модель аэрозоля, которая лучше учитывает эти свойства. Эта расширенная модель впоследствии была реализована в GCM.

Исследователи оценили эффективность новой модели с помощью полевых наблюдений. Результаты показали, что предсказанное поглощение ЧУ на основе улучшенных представлений более точно соответствует глобальным наблюдениям ЧУ. Это было связано с более точным предсказанием микрофизических свойств и свойств смешивания, связанных с ЧУ.

Кроме того, исследователи обнаружили, что улучшенное представление Британской Колумбии привело к снижению его радиационного воздействия и климатических последствий почти на 24 процента. Это подчеркивает важность точного представления ЧУ в МОЦ для более надежных климатических прогнозов.

Это исследование под названием «Аэрозольный оптический модуль с ограниченными наблюдениями свойствами черного углерода для моделей глобального климата» было опубликовано в Журнале достижений в моделировании земных систем.

В заключение Чен и др. разработали улучшенную модель представления ЧУ в МОЦ, устраняя недостатки микрофизических и оптических свойств ЧУ. Результаты показывают, что такое расширенное представление приводит к лучшему согласию с глобальными наблюдениями и уменьшению климатических последствий Британской Колумбии. Это исследование способствует нашему пониманию роли Британской Колумбии в изменении климата и предоставляет ценный инструмент для улучшения климатических прогнозов.

источники:

– Чен Г., Ван Дж., Ван Ю., Ван Дж., Цзинь Ю., Ченг Ю. и др. (2023). Аэрозольный оптический модуль с ограниченными наблюдениями свойствами черного углерода для моделей глобального климата. Журнал достижений в моделировании систем Земли, 15, e2022MS003501.