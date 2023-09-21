Ученые создали комплексный индекс человеческих клеток

В новаторском исследовании ученые из Института математики Макса Планка создали комплексный индекс человеческих клеток, проливающий новый свет на рост и пролиферацию клеток. Исследовательская группа под руководством доктора Яна Хаттона нанесла на карту размеры и численность более 1200 различных групп клеток в 60 тканевых системах у трех контрольных людей.

Это исследование было сосредоточено на количественной оценке морфологических особенностей известных типов клеток, а не на молекулярном профилировании. Команда объединила десятилетия гистологических и анатомических исследований, чтобы создать основу для их анализа. Они обнаружили почти обратную зависимость между размером клеток и их численностью, что предполагает компромисс между двумя переменными. По мере того как клетки становятся крупнее, их количество пропорционально уменьшается, обеспечивая баланс биомассы организма.

Кроме того, исследователи обнаружили, что изменчивость размера клеток остается постоянной для разных типов клеток, что указывает на универсальные механизмы, управляющие размером клеток. Эти результаты могут иметь важное значение для понимания процессов развития, рака, регенерации и старения.

Комплексный клеточный индекс служит ценным справочником для биологов, предлагая контекст для молекулярных исследований. Его широкое распространение может положительно повлиять на разработку лекарств, медицинскую диагностику и моделирование прогрессирования заболеваний. Доктор Хаттон рассматривает это исследование как основу для создания атласа клеток человека с молекулярным разрешением.

Исследовательская группа сделала свои обширные данные доступными с помощью интерактивного онлайн-инструмента, позволяющего пользователям изучать параметры клеток в различных тканях и типах клеток.

источники:

– Институт математики в науках Макса Планка

– Канал «Индия сегодня»