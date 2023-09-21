CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ученые создали комплексный индекс человеческих клеток

ByРоберт Эндрю

сентябрь 21, 2023
Ученые создали комплексный индекс человеческих клеток

В новаторском исследовании ученые из Института математики Макса Планка создали комплексный индекс человеческих клеток, проливающий новый свет на рост и пролиферацию клеток. Исследовательская группа под руководством доктора Яна Хаттона нанесла на карту размеры и численность более 1200 различных групп клеток в 60 тканевых системах у трех контрольных людей.

Это исследование было сосредоточено на количественной оценке морфологических особенностей известных типов клеток, а не на молекулярном профилировании. Команда объединила десятилетия гистологических и анатомических исследований, чтобы создать основу для их анализа. Они обнаружили почти обратную зависимость между размером клеток и их численностью, что предполагает компромисс между двумя переменными. По мере того как клетки становятся крупнее, их количество пропорционально уменьшается, обеспечивая баланс биомассы организма.

Кроме того, исследователи обнаружили, что изменчивость размера клеток остается постоянной для разных типов клеток, что указывает на универсальные механизмы, управляющие размером клеток. Эти результаты могут иметь важное значение для понимания процессов развития, рака, регенерации и старения.

Комплексный клеточный индекс служит ценным справочником для биологов, предлагая контекст для молекулярных исследований. Его широкое распространение может положительно повлиять на разработку лекарств, медицинскую диагностику и моделирование прогрессирования заболеваний. Доктор Хаттон рассматривает это исследование как основу для создания атласа клеток человека с молекулярным разрешением.

Исследовательская группа сделала свои обширные данные доступными с помощью интерактивного онлайн-инструмента, позволяющего пользователям изучать параметры клеток в различных тканях и типах клеток.

источники:
– Институт математики в науках Макса Планка
– Канал «Индия сегодня»

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Редкий скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет выставлен на аукцион в Париже

сентябрь 23, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Исследование показало, что белок в плодовых мушках влияет на физические нагрузки на холоде

сентябрь 23, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Индийский лунный модуль обнаружил неожиданно высокий уровень серы на Луне

сентябрь 23, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Редкий скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет выставлен на аукцион в Париже

сентябрь 23, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Исследование показало, что белок в плодовых мушках влияет на физические нагрузки на холоде

сентябрь 23, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Индийский лунный модуль обнаружил неожиданно высокий уровень серы на Луне

сентябрь 23, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Астероид Бенну потенциально может столкнуться с Землей через 150 лет

сентябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев