CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новое открытие: триптофан, обнаруженный в космосе, предполагает преобладание аминокислот в областях звездообразования

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
Новое открытие: триптофан, обнаруженный в космосе, предполагает преобладание аминокислот в областях звездообразования

Недавнее исследование, проведенное астрофизиком Сусаной Иглесиас Грот из Канарского института астрофизики (IAC), выявило обнаружение триптофана в области звездообразования под названием IC 348, расположенной в созвездии Персея. Триптофан — незаменимая аминокислота, необходимая для синтеза белка, и впервые он был идентифицирован в межзвездном пространстве.

Благодаря анализу данных, собранных космической обсерваторией Спитцер, было идентифицировано более десяти полос излучения, связанных с триптофаном, что подтверждает его присутствие в IC 348. Это открытие важно, поскольку не было подтверждено существование других аминокислот в какой-либо другой области звездообразования. .

Иглесиас Грот предполагает, что присутствие триптофана и, возможно, других аминокислот в газе, из которого формируются звезды и планеты, может быть обычным явлением. Более того, считается, что эти аминокислоты потенциально могут обогащать газ в протопланетных дисках и атмосферах молодых экзопланет, возможно, играя роль в возникновении жизни.

Температура, при которой триптофан существует в газе IC 348, оценивается примерно в 280 Кельвинов, что аналогично температурам, измеренным для молекулярного водорода и воды в межзвездной среде той же области. Кроме того, было обнаружено, что содержание триптофана примерно в десять миллиардов раз меньше, чем содержание молекулярного водорода.

Это открытие имеет значение для нашего понимания происхождения и распространенности жизни во Вселенной. Присутствие аминокислот, строительных блоков белков, в регионах звездообразования предполагает, что развитие живых организмов может быть более распространенным в нашей галактике, чем предполагалось ранее. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы изучить наличие других аминокислот и их роль в формировании жизни.

Источник: «Поиски триптофана в газе звездного скопления IC 348 молекулярного облака Персея», Сусана Иглесиас-Грот, Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества. DOI: 10.1093/mnras/stad1535

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев