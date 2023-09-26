Новое открытие: триптофан, обнаруженный в космосе, предполагает преобладание аминокислот в областях звездообразования

Недавнее исследование, проведенное астрофизиком Сусаной Иглесиас Грот из Канарского института астрофизики (IAC), выявило обнаружение триптофана в области звездообразования под названием IC 348, расположенной в созвездии Персея. Триптофан — незаменимая аминокислота, необходимая для синтеза белка, и впервые он был идентифицирован в межзвездном пространстве.

Благодаря анализу данных, собранных космической обсерваторией Спитцер, было идентифицировано более десяти полос излучения, связанных с триптофаном, что подтверждает его присутствие в IC 348. Это открытие важно, поскольку не было подтверждено существование других аминокислот в какой-либо другой области звездообразования. .

Иглесиас Грот предполагает, что присутствие триптофана и, возможно, других аминокислот в газе, из которого формируются звезды и планеты, может быть обычным явлением. Более того, считается, что эти аминокислоты потенциально могут обогащать газ в протопланетных дисках и атмосферах молодых экзопланет, возможно, играя роль в возникновении жизни.

Температура, при которой триптофан существует в газе IC 348, оценивается примерно в 280 Кельвинов, что аналогично температурам, измеренным для молекулярного водорода и воды в межзвездной среде той же области. Кроме того, было обнаружено, что содержание триптофана примерно в десять миллиардов раз меньше, чем содержание молекулярного водорода.

Это открытие имеет значение для нашего понимания происхождения и распространенности жизни во Вселенной. Присутствие аминокислот, строительных блоков белков, в регионах звездообразования предполагает, что развитие живых организмов может быть более распространенным в нашей галактике, чем предполагалось ранее. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы изучить наличие других аминокислот и их роль в формировании жизни.

Источник: «Поиски триптофана в газе звездного скопления IC 348 молекулярного облака Персея», Сусана Иглесиас-Грот, Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества. DOI: 10.1093/mnras/stad1535