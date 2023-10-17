Ученые используют нейтроны для измерения деформации в аддитивном производстве

Ученые из Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) успешно продемонстрировали свою способность измерять деформацию материала и контролировать движение атомов в процессе аддитивного производства с помощью нейтронов. Исследователи использовали платформу 3D-печати под названием OpeN-AM в сочетании с лучевой линией VULCAN в источнике расщепительных нейтронов (SNS) ORNL для непрерывного измерения развивающихся остаточных напряжений во время производства.

Интегрировав инфракрасную визуализацию и компьютерное моделирование с платформой OpeN-AM, ученые смогли получить глубокое понимание поведения материала на протяжении всего производственного процесса. Они сосредоточились на стали низкотемпературной трансформации (LTT) и отслеживали движение атомов в ответ на стресс, вызванный изменениями температуры или приложенной нагрузкой.

Остаточные напряжения, которые сохраняются после устранения внешней нагрузки или источника напряжения, могут привести к деформации материала и преждевременному выходу из строя. Устранение этих остаточных напряжений имеет решающее значение для производства точных компонентов с желаемыми свойствами и производительностью. Исследователи ORNL разработали и провели эксперимент, который точно измеряет развивающуюся деформацию материалов, чтобы определить, как распределяются напряжения.

Возможность измерять и контролировать остаточное напряжение во время аддитивного производства имеет важное значение для таких отраслей, как автомобильная, аэрокосмическая, экологически чистая энергетика и производство инструментов и штампов. Производители могут адаптировать остаточное напряжение компонентов для увеличения прочности и создания более легких и сложных форм. Инновационные исследования, проведенные учеными ORNL, принесли им награду R&D 2023 100 года.

Исследование было поддержано программой исследований и разработок под руководством лабораторий ORNL, которая финансирует высокорискованные исследования и разработки, имеющие значительную потенциальную ценность для национальных программ. Ученые надеются, что другие исследователи со всего мира приедут в ОРНЛ, чтобы провести аналогичные эксперименты с металлами, подходящими для их производственных нужд.

Это исследование открывает новые возможности для проектирования состояний остаточного напряжения и распределения свойств в компонентах аддитивного производства, предлагая лучший контроль над температурными градиентами и фазовыми превращениями. Понимая и манипулируя этими факторами, можно добиться улучшения поведения и производительности материала.

источники:

– Национальная лаборатория Ок-Ридж