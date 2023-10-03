Астрофизики пытаются устранить расхождение в измерениях скорости расширения Вселенной. Хотя общеизвестно, что Вселенная расширяется, современные методы измерения этого расширения дали несколько иные результаты. Это несоответствие представляет собой проблему для астрономов, которые работают над определением точной скорости расширения.

Скорость расширения, известная как «постоянная Хаббла», имеет решающее значение в современной космологии и играет центральную роль в описании Вселенной и ее компонентов. Для измерения постоянной Хаббла использовалось несколько методов, включая наблюдение скоростей галактик и анализ неравномерностей космического фонового излучения.

Однако эти методы постоянно давали несколько разные результаты. Первоначально эти различия можно было объяснить неопределенностью измерений. Однако по мере развития методов измерения и снижения неопределенностей стало ясно, что оба метода не могут быть одновременно точными.

В недавнем исследовании астрофизики Альберт Снеппен и Дарач Уотсон предлагают новый метод, который поможет разрешить этот продолжающийся спор. Они предлагают использовать килоновые взрывы, которые происходят, когда ультракомпактные нейтронные звезды вращаются по орбите и сливаются, в качестве инструмента измерения расстояний. Снеппен объясняет, что эти взрывы демонстрируют замечательную симметрию, которую можно использовать для определения расстояний без необходимости калибровки по другим типам звезд.

Когда Снеппен и Уотсон применили этот метод к килоновой, обнаруженной в 2017 году, измерения тесно совпали с результатами анализа фонового излучения. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно подтвердить, что этот новый метод устраняет несоответствие в измерении скорости расширения Вселенной.

В целом, этот инновационный подход обещает помочь поддерживать последовательность и точность измерения скорости расширения Вселенной. Уточняя наше понимание постоянной Хаббла, мы можем получить полное и точное понимание Вселенной и ее эволюции.

источники:

– Оригинальная статья: [Исходное название статьи]

– Определения астрофизики: [Источник определений]

- Эдвин Хаббл: [Источник биографии]