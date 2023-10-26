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Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкие тяжелые элементы во взрыве Килоновой

ByВики Ставропулу

26 октября, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкие тяжелые элементы во взрыве Килоновой

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал революционное открытие: взрыв килоновой звезды, возникший в результате столкновения двух нейтронных звезд, оказался фабрикой по производству редких тяжелых элементов. Это событие знаменует собой первый случай, когда JWST наблюдал такое явление, что дает ценную информацию о формировании этих элементов. Данные телескопа выявили доказательства наличия теллура, редкого металла, который слишком тяжел, чтобы его можно было получить путем термоядерного синтеза в недрах звезд.

Помимо теллура, были указания на наличие других тяжелых элементов, в том числе вольфрама и селена. Это открытие подтверждает, что слияния нейтронных звезд служат важным источником тяжелых элементов, проливая свет на процессы, посредством которых наша Вселенная создает и рассеивает материал.

«Наблюдалось всего несколько килоновых, и это первый случай, когда мы смогли изучить последствия килоновой с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба», — объяснил астрофизик Эндрю Леван из Университета Радбауда, который руководил анализом. Это открытие представляет собой решающий шаг в нашем понимании происхождения элементов, заполняя пробелы в наших знаниях, которые оставил Дмитрий Менделеев, когда создал периодическую таблицу более 150 лет назад.

Звезды — невероятные небесные тела, которые поглощают водород, составляющий большую часть видимой материи во Вселенной, и сплавляют его атомы вместе, постепенно образуя более тяжелые элементы. Однако этот процесс синтеза достигает своего предела с образованием железа, поскольку энергия, необходимая для синтеза железа в более тяжелые элементы, превосходит выделяемую энергию. Следовательно, звезды в конечном итоге взрываются сверхновыми или килоновыми из-за непреодолимой силы гравитации.

Когда происходят эти энергетические взрывы, они запускают серию ядерных реакций, в которых атомные ядра сталкиваются с нейтронами, синтезируя еще более тяжелые элементы. Этот процесс, известный как процесс быстрого захвата нейтронов (r-процесс), требует высокой концентрации свободных нейтронов. Сверхновые и, в частности, килоновые создают идеальную среду для протекания этих реакций. Фактически, наблюдение двух сталкивающихся нейтронных звезд в 2017 году подтвердило, что килоновые играют значительную роль в производстве элементов r-процесса, при этом в этом случае был обнаружен стронций.

Недавний гамма-всплеск, получивший название GRB230307A, привлек внимание ученых своей необычайно большой продолжительностью, что указывало на присутствие килоновой звезды. Последующие наблюдения с помощью JWST, которые были сосредоточены на инфракрасной составляющей взрыва, обнаружили теллур, что дополнительно предполагает наличие дополнительных элементов r-процесса. Однако для подтверждения этого необходимы дополнительные наблюдения.

Что делает этот взрыв килоновой еще более необычным, так это то, что он произошел в межгалактическом пространстве, примерно в 120,000 XNUMX световых годах от ближайшей галактики. Исследователи полагают, что две нейтронные звезды возникли в галактике, но были выброшены из нее, когда одно за другим произошли вспышки сверхновых.

Это революционное открытие не только раскрывает скрытые механизмы образования тяжелых элементов, но также поднимает захватывающие вопросы о долговечности слияний, которые приводят в действие гамма-всплески. Астрономы, такие как Бен Гомпертц из Бирмингемского университета, стремятся выявить больше таких долгоживущих слияний и лучше понять их движущие силы и потенциал создания еще более тяжелых элементов. Последствия этого открытия выходят далеко за рамки нашего понимания Вселенной — оно открывает дверь к преобразующему пониманию космоса и его внутреннего устройства.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое килоновый взрыв?
Ответ: Взрыв килоновой звезды — это результат столкновения двух нейтронных звезд, который производит мощный всплеск энергии и света.

Вопрос: Что такое тяжелые элементы?
Ответ: Тяжелые элементы — это химические элементы с более высоким атомным номером, чем водород (самый легкий элемент) и гелий. В их число входят такие металлы, как золото, серебро и свинец.

Вопрос: Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба?
Ответ: Космический телескоп Джеймса Уэбба — это космическая обсерватория, запуск которой запланирован на 2021 год. Он предназначен для исследования удаленных объектов во Вселенной, включая звезды, галактики и экзопланеты.

источники:
НАСА
ESA
Научный институт космического телескопа

By Вики Ставропулу

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