Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкие тяжелые элементы во взрыве Килоновой

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал революционное открытие: взрыв килоновой звезды, возникший в результате столкновения двух нейтронных звезд, оказался фабрикой по производству редких тяжелых элементов. Это событие знаменует собой первый случай, когда JWST наблюдал такое явление, что дает ценную информацию о формировании этих элементов. Данные телескопа выявили доказательства наличия теллура, редкого металла, который слишком тяжел, чтобы его можно было получить путем термоядерного синтеза в недрах звезд.

Помимо теллура, были указания на наличие других тяжелых элементов, в том числе вольфрама и селена. Это открытие подтверждает, что слияния нейтронных звезд служат важным источником тяжелых элементов, проливая свет на процессы, посредством которых наша Вселенная создает и рассеивает материал.

«Наблюдалось всего несколько килоновых, и это первый случай, когда мы смогли изучить последствия килоновой с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба», — объяснил астрофизик Эндрю Леван из Университета Радбауда, который руководил анализом. Это открытие представляет собой решающий шаг в нашем понимании происхождения элементов, заполняя пробелы в наших знаниях, которые оставил Дмитрий Менделеев, когда создал периодическую таблицу более 150 лет назад.

Звезды — невероятные небесные тела, которые поглощают водород, составляющий большую часть видимой материи во Вселенной, и сплавляют его атомы вместе, постепенно образуя более тяжелые элементы. Однако этот процесс синтеза достигает своего предела с образованием железа, поскольку энергия, необходимая для синтеза железа в более тяжелые элементы, превосходит выделяемую энергию. Следовательно, звезды в конечном итоге взрываются сверхновыми или килоновыми из-за непреодолимой силы гравитации.

Когда происходят эти энергетические взрывы, они запускают серию ядерных реакций, в которых атомные ядра сталкиваются с нейтронами, синтезируя еще более тяжелые элементы. Этот процесс, известный как процесс быстрого захвата нейтронов (r-процесс), требует высокой концентрации свободных нейтронов. Сверхновые и, в частности, килоновые создают идеальную среду для протекания этих реакций. Фактически, наблюдение двух сталкивающихся нейтронных звезд в 2017 году подтвердило, что килоновые играют значительную роль в производстве элементов r-процесса, при этом в этом случае был обнаружен стронций.

Недавний гамма-всплеск, получивший название GRB230307A, привлек внимание ученых своей необычайно большой продолжительностью, что указывало на присутствие килоновой звезды. Последующие наблюдения с помощью JWST, которые были сосредоточены на инфракрасной составляющей взрыва, обнаружили теллур, что дополнительно предполагает наличие дополнительных элементов r-процесса. Однако для подтверждения этого необходимы дополнительные наблюдения.

Что делает этот взрыв килоновой еще более необычным, так это то, что он произошел в межгалактическом пространстве, примерно в 120,000 XNUMX световых годах от ближайшей галактики. Исследователи полагают, что две нейтронные звезды возникли в галактике, но были выброшены из нее, когда одно за другим произошли вспышки сверхновых.

Это революционное открытие не только раскрывает скрытые механизмы образования тяжелых элементов, но также поднимает захватывающие вопросы о долговечности слияний, которые приводят в действие гамма-всплески. Астрономы, такие как Бен Гомпертц из Бирмингемского университета, стремятся выявить больше таких долгоживущих слияний и лучше понять их движущие силы и потенциал создания еще более тяжелых элементов. Последствия этого открытия выходят далеко за рамки нашего понимания Вселенной — оно открывает дверь к преобразующему пониманию космоса и его внутреннего устройства.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое килоновый взрыв?

Ответ: Взрыв килоновой звезды — это результат столкновения двух нейтронных звезд, который производит мощный всплеск энергии и света.

Вопрос: Что такое тяжелые элементы?

Ответ: Тяжелые элементы — это химические элементы с более высоким атомным номером, чем водород (самый легкий элемент) и гелий. В их число входят такие металлы, как золото, серебро и свинец.

Вопрос: Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба?

Ответ: Космический телескоп Джеймса Уэбба — это космическая обсерватория, запуск которой запланирован на 2021 год. Он предназначен для исследования удаленных объектов во Вселенной, включая звезды, галактики и экзопланеты.

источники:

– НАСА

– ESA

– Научный институт космического телескопа