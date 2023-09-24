Кабели со сверхнизким излучением для детекторов нейтрино и темной материи

Исследовательские группы по всему миру работают над обнаружением чрезвычайно редких событий, которые могут дать представление о происхождении и природе материи во Вселенной. Однако они сталкиваются с проблемами из-за фонового шума и помех от космического излучения. Одним из источников помех является естественная радиоактивность внутри электроники, используемой для записи потенциальных сигналов. Чтобы решить эту проблему, команда Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) разработала электронные кабели из сверхчистых материалов с очень низким уровнем радиоактивных загрязнений.

Кабели, созданные в сотрудничестве с Q-Flex Inc., могут найти применение в экспериментах с нейтрино и темной материей, а также потенциально использоваться для уменьшения помех в будущих квантовых компьютерах. Исследователям удалось создать кабели, в которых содержание радиоактивных загрязнений в сто раз меньше, чем в имеющихся в продаже вариантах. Этот прорыв открывает новые возможности для чувствительных физических экспериментов, в которых даже незначительные уровни загрязнения могут маскировать неуловимые сигналы.

Чтобы добиться сверхчистоты, команда оценила уровни загрязнения ураном, торием и калием на каждом этапе процесса производства кабеля. Были разработаны специальные методы очистки и изготовления, позволяющие снизить загрязнение до незначительного уровня. Полученные кабели теперь настолько свободны от загрязнений, что не повлияют на работу экспериментов с темной материей и нейтрино следующего поколения.

Минимизируя помехи от фонового излучения, эти кабели с низкой радиоактивностью повышают чувствительность экспериментов и обеспечивают большую гибкость в конструкции детекторов. Это приближает исследователей к обнаружению чрезвычайно редких событий, которые могли бы помочь разгадать загадки темной материи и существования материи во Вселенной.

Безнейтринный двойной бета-распад, редкий ядерный распад и существование темной материи — фундаментальные вопросы, на которые призваны ответить эти эксперименты. Обнаружение этих неуловимых событий может революционизировать наше понимание Вселенной. Разработка кабелей со сверхнизким уровнем излучения является важным шагом на пути к достижению этих прорывов.

источники:

– EPJ Techniques and Instrumentation: журнальная публикация, сообщающая о разработке кабелей со сверхнизким уровнем излучения (автор: Ричард Салданья и др.)

– Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория: источник оригинальной статьи и исследовательское учреждение.