Раскрытие секретов функций нейронов с помощью универсального рабочего процесса

Проект Blue Brain разработал революционный универсальный рабочий процесс с использованием эволюционных алгоритмов для создания и проверки подробных моделей нейронов. Этот инновационный подход упрощает создание моделей, позволяет создавать канонические модели, представляющие целые типы нейронов, и открывает возможности для будущих усовершенствований.

Создание точных электрических моделей, точно воспроизводящих экспериментальные наблюдения, является сложной задачей. Это требует количественной оценки сходства между реакциями модели и реальным электрофизиологическим поведением, что может быть затруднительно, когда определенные параметры невозможно измерить напрямую. Достижение высокого показателя сходства часто требует обширного исследования пространства параметров, что может занять много времени.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи обратились к эволюционным алгоритмам (ЭА). Эксперты являются эффективными инструментами глобальной оптимизации параметров в многомерных пространствах. В этом контексте многообещающим оказался эволюционный алгоритм на основе индикаторов (IBEA). Однако в этой области по-прежнему отсутствуют полностью открытые и воспроизводимые рабочие процессы для оптимизации моделей.

В этом исследовании проект Blue Brain Project представляет универсальный рабочий процесс для создания, проверки и обобщения подробных нейронных моделей. Этот подход использует инструменты с открытым исходным кодом и предлагает исследователям комплексное решение для построения моделей нейронов, которые могут представлять либо одну биологическую клетку, либо заранее определенный тип клеток.

Одной из уникальных особенностей этого рабочего процесса является возможность создавать канонические модели нейронов, которые представляют целый тип нейронов, а не отдельные нейроны. Этот подход особенно полезен при изучении свойств нейронов определенного типа и построении крупных нейронных цепей.

Авторы применили рабочий процесс для создания 40 моделей, представляющих 11 электрических типов соматосенсорной коры молодых крыс. Каждая модель была оптимизирована на основе электрофизиологических особенностей, чтобы обеспечить точное соответствие экспериментальным данным. Эти канонические модели затем были протестированы на различных морфологиях, чтобы оценить их обобщаемость.

Анализируя параметры, используемые в этих моделях, ученые получают представление об их биофизических свойствах. Это более глубокое понимание помогает усовершенствовать создание моделей. Однако авторы признают некоторые ограничения. Некоторые типы нейронов хорошо обобщаются в различных формах, в то время как другие испытывают трудности. Понимание того, почему определенные модели лучше работают с определенной морфологией, является постоянной областью исследований.

Будущие версии этих моделей могут быть дополнены более подробной информацией, такой как синаптическая и дендритная интеграция и дополнительные ионные токи. Эти улучшения еще больше приблизят исследователей к пониманию того, как функционируют нейроны.

В целом, универсальный рабочий процесс, представленный проектом Blue Brain Project с использованием эволюционных алгоритмов, является значительным шагом вперед в создании и проверке нейронных моделей. Он предоставляет исследователям комплексное решение и открывает путь для дальнейшего прогресса в этой области.

Источник: Проект Blue Brain Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).