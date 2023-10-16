Глубокие нейронные сети воспринимают мир иначе, чем люди?

Новое исследование, проведенное нейробиологами из Массачусетского технологического института, показало, что глубокие нейронные сети, хотя и способны идентифицировать объекты, подобные сенсорным системам человека, имеют стратегии распознавания, которые расходятся с человеческим восприятием. Когда им предлагалось создать стимулы, аналогичные заданному, эти сети часто генерировали искаженные или неузнаваемые изображения и звуки. Это указывает на то, что нейронные сети развивают свои собственные уникальные инварианты, которые существенно отличаются от моделей человеческого восприятия. Однако исследование показало, что использование состязательного обучения может сделать стимулы, сгенерированные моделями, более узнаваемыми для людей, хотя и не идентичными исходным входным данным.

Глубокие нейронные сети — это вычислительные модели, которые можно обучить распознавать изображения или слова независимо от изменений цвета, высоты тона или других факторов. Исследование Массачусетского технологического института обнаружило, что когда эти модели использовались для генерации стимулов, вызывающих ту же реакцию, что и конкретный естественный входной сигнал, они часто создавали изображения или звуки, которые были неузнаваемы для людей-наблюдателей. Это говорит о том, что эти модели развивают свои собственные идиосинкразические инварианты, одинаково реагируя на стимулы с совершенно разными характеристиками.

По словам Джошуа Макдермотта, доцента кафедры мозга и когнитивных наук Массачусетского технологического института, это исследование предоставляет новый метод оценки того, насколько эффективно эти модели имитируют сенсорное восприятие человека. Макдермотт считает, что эти модели должны быть подвергнуты ряду тестов для оценки их точности.

Исследование, проведенное Дженель Физер, аспиранткой Массачусетского технологического института, показывает, что глубокие нейронные сети могут генерировать то, что исследователи называют «метамерами модели», стимулы, которые вызывают ту же реакцию внутри модели, что и конкретный пример стимула. Однако метамеры, полученные с помощью моделей, обычно были неузнаваемыми и не имели интерпретируемых функций, которые люди могли бы использовать для классификации объекта или слова. Это говорит о том, что модели выработали свои собственные уникальные инварианты, отличающиеся от систем человеческого восприятия.

Исследование пришло к выводу, что глубокие нейронные сети обладают идиосинкразической инвариантностью, то есть они инвариантны к определенным измерениям в пространстве стимулов. Кроме того, каждая модель имеет свои собственные уникальные инварианты. Когда эти метамеры были показаны другим моделям, они остались неузнаваемыми как для вторых моделей, так и для людей-наблюдателей.

Это исследование подчеркивает необходимость дальнейшего понимания различий в восприятии между глубокими нейронными сетями и сенсорными системами человека. В нем также подчеркивается важность продолжения исследований по повышению точности и эффективности этих моделей для имитации человеческого восприятия.

источники:

– Новости MIT – https://news.mit.edu/2022/deep-neural-networks-mimicking-human-perception-0301