Разработан новый метод исследования жидкостей с отрицательным давлением

Ученые разработали новый метод изучения метастабильного состояния жидкостей с отрицательным давлением. Инкапсулировав жидкости в оптические волокна, исследователи смогли измерить давление с помощью световых и звуковых волн. Этот прорыв может привести к новым открытиям в термодинамике и химических реакциях.

Давление определяется как сила на единицу площади, действующая перпендикулярно поверхности твердого тела, жидкости или газа. Обычно значения давления всегда положительные. Однако жидкости обладают способностью существовать в метастабильном состоянии при отрицательных значениях давления. Даже незначительное внешнее воздействие может привести к тому, что жидкость перейдет в то или иное состояние, подобно сидению на вершине американских горок.

Чтобы изучить это метастабильное состояние, ученые объединили методы оптических и акустических волн. Они инкапсулировали небольшие количества жидкости в закрытые оптические волокна и измерили влияние давления и температуры в различных состояниях жидкости. Звуковые волны действовали как датчики для измерения значений отрицательного давления с высокой точностью и пространственным разрешением.

Измерение экзотического состояния отрицательного давления обычно требует сложного оборудования и мер предосторожности. Однако исследователи разработали простую установку, использующую световые и звуковые волны. Волокно, используемое в этом методе, тоньше человеческого волоса.

Исследователи полагают, что этот новый метод может обеспечить более глубокое понимание термодинамических зависимостей этой уникальной системы на основе волокон. Он также имеет потенциальное применение для мониторинга химических реакций в токсичных жидкостях и исследования труднодоступных областей термодинамики.

Сотрудничество между исследовательскими группами в Эрлангене и Йене привело к новому пониманию термодинамических процессов на простой в использовании оптической платформе.

Источник: Физика природы.