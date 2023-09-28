Исследование показало, что пыльца, споры и бактерии играют ключевую роль в образовании льда в арктических облаках

Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых, выявило важную роль, которую биологические частицы, включая пыльцу, споры и бактерии, играют в формировании льда в арктических облаках. Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, имеют далеко идущие последствия для науки о климате и нашего понимания быстро меняющегося арктического климата.

Исследования проводились в течение нескольких лет в обсерватории Цеппелин, расположенной на отдаленном норвежском архипелаге Шпицберген в высоких широтах Арктики. Используя чувствительную оптическую технику, основанную на рассеянии света и флуоресценции, индуцированной УФ-излучением, исследователи смогли индивидуально идентифицировать и подсчитать эти биологические частицы. Эта точность имела решающее значение из-за мизерных концентраций, в которых обнаруживаются эти частицы.

В ходе исследования была изучена сезонная динамика биологических частиц и установлены корреляции с такими переменными, как снежный покров, температура и метеорологические параметры. Присутствие этих частиц было подтверждено с помощью таких методов, как электронная микроскопия и обнаружение определенных веществ, таких как соединения сахарного спирта.

Исследование также было сосредоточено на понимании зародышеобразования льда, что оказалось непростой задачей. Были использованы два метода: сбор частиц на фильтрах и последующий лабораторный анализ. Подвергнув фильтры дополнительному нагреву, исследователи смогли идентифицировать белковый компонент частиц льда, проливая свет на их биологическое происхождение.

Результаты этого исследования имеют важное значение для науки о климате, поскольку они дают представление о происхождении и свойствах биологических частиц и частиц, образующих ледяные ядра в Арктике. Эта информация могла бы улучшить представление взаимодействий аэрозоля и облаков в климатических моделях и уменьшить неопределенности в оценках антропогенного радиационного воздействия.

Поскольку в Арктике наблюдается увеличение площади открытого океана и бесснежной тундры, которые являются источниками биологических частиц, более глубокое понимание взаимосвязи между этими частицами и облаками имеет решающее значение для понимания текущих и будущих преобразований в регионе.

Ссылка:

«Биоаэрозоли регионального происхождения приводят к образованию высокотемпературных частиц льда в Арктике» – Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41696-7