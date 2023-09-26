Неандертальцы были ценителями морепродуктов, показали исследования

Недавнее исследование бросает вызов традиционному представлению о неандертальцах как о примитивных пещерных людях, обнаруживая, что на самом деле они были первыми любителями морепродуктов. Раскопки в пещере под названием Грута-де-Фигейра-Брава недалеко от Лиссабона предоставили доказательства того, что неандертальцы наслаждались деликатесами из морепродуктов примерно 90,000 XNUMX лет назад. Среди найденных артефактов были каменные орудия, остатки древесного угля, а также большое количество ракушек и костей.

Анализируя археологические находки, испанская исследовательская группа выявила большое разнообразие моллюсков, среди которых доминирующим видом были коричневые крабы. Эти крабы, известные своим нежным и сладким мясом, позволяют предположить, что неандертальцы обладали изысканным вкусом. Имеющиеся данные также указывают на то, что неандертальцы ловили крабов в приливных водоемах в летние месяцы. Отсутствие признаков хищничества со стороны других животных позволяет предположить, что на этих крабов активно охотились, а не собирали мусор.

Исследователи также обнаружили, что крабы были зажарены при температуре от 300 до 500 градусов по Цельсию (572-932 градуса по Фаренгейту). Это открытие еще раз подтверждает идею о том, что неандертальцы не были примитивными пещерными обитателями, а обладали способностью управлять огнем и использовать его при приготовлении пищи.

Доктор Мариана Набайс, ведущий автор исследования, подчеркивает, что представление о неандертальцах как о хищниках высшего уровня, живущих за счет крупных травоядных, является предвзятым. Результаты исследования бросают вызов идее о том, что морские продукты сыграли важную роль в возникновении когнитивных способностей среди современных человеческих популяций. Неандертальцы, жившие на южных полуостровах, где во времена палеолита жило большинство людей, имели разнообразную и сложную диету.

Исследование проливает свет на диетические предпочтения и развитые кулинарные навыки неандертальцев, бросая вызов стереотипам об их примитивном образе жизни. Остается неясным, почему они именно решили ловить крабов или какое культурное значение придается этой практике. Тем не менее очевидно, что морепродукты, такие как коричневые крабы, принесли неандертальцам значительную питательную пользу.

источники:

– Исследование: Границы экологической археологии

– В подготовке этого репортажа участвовал автор South West News Service Марк Вагхорн.