CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Неандертальцы, сосуществовавшие с Homo sapiens в Европе, возможно, были подвержены влиянию несущей способности травоядных животных

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Неандертальцы, сосуществовавшие с Homo sapiens в Европе, возможно, были подвержены влиянию несущей способности травоядных животных

Недавнее исследование, проведенное учеными-эволюционистами из Университета Кантабрии в Испании в сотрудничестве с исследователем из Mott MacDonald Ltd. в Великобритании, предполагает, что Homo sapiens и неандертальцы сосуществовали в Европе в течение более длительных периодов времени, особенно в регионах с высокой численностью травоядных животных. .

Предыдущие исследования показали, что приход Homo sapiens в Европу привел к вымиранию неандертальцев, но детали этого процесса остаются неясными. Новое исследование бросает вызов этому представлению, предполагая, что исчезновение неандертальцев во время появления Homo sapiens могло быть случайным.

Чтобы изучить историю сосуществования двух видов гомининов, исследовательская группа создала базу данных о видах травоядных животных в Европе примерно 60,000 XNUMX лет назад, когда континент населяли и Homo sapiens, и неандертальцы. Этот период также был отмечен значительным изменением климата.

Сравнивая климатические изменения с различными европейскими регионами, исследователи разработали модель для определения областей с более или менее сложными климатическими условиями. Затем они создали хронологическую шкалу исчезновения неандертальцев в каждом выявленном регионе и сравнили ее с различиями в наличии пищи.

Исследование выявило значительное перекрытие между регионами, где сосуществовали неандертальцы и Homo sapiens. Интересно, что неандертальцы, как правило, дольше сохранялись в регионах, где они делили территорию с Homo sapiens, вопреки ожиданиям принципа конкурентного исключения. Это открытие указывает на то, что могут быть и другие факторы, способствующие упадку и окончательному исчезновению неандертальцев.

Исследование дает новое представление о сложных отношениях между неандертальцами и Homo sapiens в Европе. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить конкретные факторы, влияющие на сосуществование и сокращение этих видов гомининов.

Источники: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org.

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев