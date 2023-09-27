Неандертальцы, сосуществовавшие с Homo sapiens в Европе, возможно, были подвержены влиянию несущей способности травоядных животных

Недавнее исследование, проведенное учеными-эволюционистами из Университета Кантабрии в Испании в сотрудничестве с исследователем из Mott MacDonald Ltd. в Великобритании, предполагает, что Homo sapiens и неандертальцы сосуществовали в Европе в течение более длительных периодов времени, особенно в регионах с высокой численностью травоядных животных. .

Предыдущие исследования показали, что приход Homo sapiens в Европу привел к вымиранию неандертальцев, но детали этого процесса остаются неясными. Новое исследование бросает вызов этому представлению, предполагая, что исчезновение неандертальцев во время появления Homo sapiens могло быть случайным.

Чтобы изучить историю сосуществования двух видов гомининов, исследовательская группа создала базу данных о видах травоядных животных в Европе примерно 60,000 XNUMX лет назад, когда континент населяли и Homo sapiens, и неандертальцы. Этот период также был отмечен значительным изменением климата.

Сравнивая климатические изменения с различными европейскими регионами, исследователи разработали модель для определения областей с более или менее сложными климатическими условиями. Затем они создали хронологическую шкалу исчезновения неандертальцев в каждом выявленном регионе и сравнили ее с различиями в наличии пищи.

Исследование выявило значительное перекрытие между регионами, где сосуществовали неандертальцы и Homo sapiens. Интересно, что неандертальцы, как правило, дольше сохранялись в регионах, где они делили территорию с Homo sapiens, вопреки ожиданиям принципа конкурентного исключения. Это открытие указывает на то, что могут быть и другие факторы, способствующие упадку и окончательному исчезновению неандертальцев.

Исследование дает новое представление о сложных отношениях между неандертальцами и Homo sapiens в Европе. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить конкретные факторы, влияющие на сосуществование и сокращение этих видов гомининов.

Источники: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org.