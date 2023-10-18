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Неандертальцы: артистичные, предприимчивые и искусные кулинары

ByМамфо Брешиа

Октябрь 18, 2023
Неандертальцы: артистичные, предприимчивые и искусные кулинары

Коренастые существа с ограниченным интеллектом и отсутствием чутья? Подумайте еще раз. Недавние исследования показали, что неандертальцы были гораздо более интересными, чем считалось ранее. Вопреки распространенному заблуждению, неандертальцы не только охотились на евразийских пещерных львов, но также обладали способностью разжигать огонь и готовить вкусные блюда. Кроме того, эти гоминиды украшали свои тела художественными украшениями, бросая вызов представлению о том, что они были примитивными существами.

Археологические раскопки в Грута-де-Оливейра в центральной Португалии в период с 1989 по 2012 год пролили свет на привычки неандертальцев в эпоху среднего палеолита. Открытия включали в себя свидетельства существования очагов, круглых построек, заполненных такими остатками, как обугленные кости, сгоревшее дерево, пепел и приготовленные животные, такие как козы, олени, лошади и даже носороги и черепахи. Другие раскопки в пещерах недалеко от Картахены, Испания, обнаружили останки рыбы, моллюсков, мидий и жареных кедровых орехов.

Хотя археологам давно известно об использовании неандертальцами огня, недавнее исследование подтверждает, что они намеренно разжигали и поддерживали этот огонь для приготовления пищи. Результаты показывают, что огонь играл фундаментальную роль в их повседневной жизни и делал их пещеры более комфортными.

Хотя до сих пор неясно, как именно неандертальцы разжигали эти костры, исследователи предполагают, что они, вероятно, использовали кремневые камни для создания искр. Эти сходства между неандертальцами и Homo sapiens, жившими в одном и том же регионе в тот период, указывают на то, что неандертальцы были не отдельным видом, а отдельной формой людей.

Это новое понимание неандертальцев бросает вызов устаревшему представлению о том, что они были неразумными и некультурными. Они были способными охотниками, искусными поварами и даже художниками. Продолжая собирать воедино их историю, становится ясно, что неандертальцы в конце концов не так уж сильно отличались от нас.

источники:
- Исследование использования огня неандертальцами: ссылка будет добавлена.
– Раскопки в Грута-де-Оливейра: цитата будет добавлена.

By Мамфо Брешиа

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