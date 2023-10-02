Уроки нанотехнологий: важность инклюзивной разработки ИИ

В недавнем комментарии, опубликованном в журнале Nature Nanotechnology, ученые подчеркивают параллели между нанотехнологиями и искусственным интеллектом (ИИ) в отношении ответственного и полезного развития. Двадцать лет назад нанотехнологии столкнулись с аналогичными проблемами в обеспечении своего ответственного развития и решении общественных проблем, таких как возможность сценария «серой слизи». Однако уроки, извлеченные из нанотехнологий, похоже, отсутствуют в области ИИ.

Ажиотаж и страх вокруг нанотехнологий в конце 1990-х и начале 2000-х годов привели к увеличению инвестиций и заявлениям о «следующей промышленной революции». Однако возникли опасения, что может возникнуть негативная реакция, подобная той, которая произошла с генетически модифицированными культурами, если с нанотехнологиями будут плохо обращаться. Некоммерческие организации и публичные протесты выразили обеспокоенность по поводу безопасности, недостатков и непонимания, связанных с нанотехнологиями.

Точно так же сегодняшние разработки в области ИИ сталкиваются с опасениями по поводу увольнения и экзистенциальных рисков. В начале 2000-х годов также основное внимание уделялось реальным проблемам, связанным с безопасным развитием нанотехнологий, включая воздействие на здоровье и окружающую среду, социальные и этические проблемы, регулирование и необходимость сотрудничества с общественностью и заинтересованными сторонами.

Несмотря на сложность ландшафта развития нанотехнологий, инициативы возникли благодаря широкому взаимодействию с экспертами и заинтересованными сторонами, решая различные проблемы и закладывая основу для роста нанотехнологий. Этот инклюзивный подход привел к достижениям в области нанонауки и техники, принося пользу технологиям, на которые люди полагаются сегодня.

Напротив, сегодняшнему развитию ИИ не хватает такого же уровня разнообразия и вовлеченности. Отсутствие инклюзивного участия широкого круга заинтересованных сторон и экспертов за пределами области ИИ рассматривается как ошибка. Считается, что, хотя политики и общественность могут не обладать одинаковыми техническими знаниями, они могут понять последствия ИИ и внести свой вклад в различные точки зрения и опыт, необходимые для его успешного развития.

Уроки ответственного развития нанотехнологий показывают, что инклюзивное участие имеет решающее значение для долгосрочного успеха ИИ. Участие различных экспертов и заинтересованных сторон может помочь решить социальные проблемы, обеспечить соблюдение этических норм и повысить благотворное влияние технологий искусственного интеллекта.

источники:

– Природные нанотехнологии (без конкретного URL)

– Отчет о создании Национального совета по науке и технологиям США.

- Статья Билла Джоя в журнале Wired.