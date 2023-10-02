«Свобода дизайна» в молекулярных структурах: подход, основанный на данных

Используя методологии, основанные на данных, и машинное обучение, исследователи открыли удивительную «свободу дизайна» в молекулярных структурах. Этот прорыв может произвести революцию в области молекулярного дизайна и открытия лекарств. Исследование под названием «Свобода дизайна в пространстве химических соединений: на пути к рациональному in silico дизайну молекул с заданными квантово-механическими свойствами» было недавно опубликовано в престижном журнале Chemical Science.

Традиционно исследование огромного пространства молекул и материалов было сложной задачей из-за сложных взаимосвязей между молекулярными структурами и их физико-химическими свойствами. Однако это исследование выявило слабую корреляцию в квантово-механических свойствах малых молекул, что обеспечивает вновь обретенную гибкость или «свободу дизайна» в пространстве химических соединений.

По словам профессора Александра Ткаченко из Университета Люксембурга, понимание этих сложных взаимосвязей имеет решающее значение для рационального молекулярного дизайна. Эти знания не только позволят нам более эффективно исследовать и охарактеризовать молекулярное пространство, но и позволят целенаправленно создавать молекулы с конкретными свойствами.

Чтобы исследовать эту гибкость, исследователи использовали оптимизацию нескольких свойств Парето для поиска молекул с желаемыми свойствами. Они нашли неожиданные пути в химическом пространстве, соединяя разные молекулы структурными и составными изменениями. Это подчеркнуло свободу проектирования и открытия молекул с конкретными значениями свойств.

Значение этого исследования имеет важное значение для области молекулярного дизайна и компьютерного открытия лекарств. Концепция «свободы дизайна» бросает вызов существующей парадигме и поощряет исследование новых подходов. Кроме того, сочетание этих идей с передовыми методами машинного обучения может проложить путь к высокопроизводительному скринингу новых молекул, адаптированных для конкретных применений.

Исследовательская группа использовала высокопроизводительные вычислительные ресурсы Argonne Leadership Computing Facility. Этот пользовательский центр Управления науки Министерства энергетики США поддерживал их вычислительный анализ.

Это новаторское исследование демонстрирует потенциал методологий, основанных на данных, и машинного обучения, позволяющих раскрыть «свободу дизайна» в молекулярных структурах. У него есть потенциал изменить будущее открытия лекарств и молекулярного дизайна, предлагая новые возможности для целенаправленной и эффективной разработки молекул с желаемыми свойствами.

Ссылка:

– «Свобода дизайна» в пространстве химических соединений: к рациональному дизайну in silico молекул с заданными квантово-механическими свойствами, Леонардо Медрано Сандонас, Йоханнес Хоха, Брайан Г. Эрнст, Альваро Васкес-Маягойтиа, Роберт А. ДиСтасио-младший и Александр Ткаченко, Химические науки, DOI: 10.1039/D3SC03598K