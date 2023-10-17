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Ученые визуализируют связь растений с помощью летучих органических соединений

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
Ученые визуализируют связь растений с помощью летучих органических соединений

Ученые совершили прорыв в понимании того, как растения общаются друг с другом, когда им угрожает опасность. Это явление, известное как связь между растениями посредством летучих органических соединений (ЛОС), было впервые обнаружено в 1983 году. Команда исследователей использовала инновационное оборудование и методы визуализации, чтобы визуализировать конкретные ЛОС, ответственные за связь, и клетки внутри растений, которые реагировать на эти сигналы.

Растения выделяют ЛОС в атмосферу, когда их повреждают насекомые или другие угрозы. Соседние предприятия интерпретируют эти ЛОС как сигналы опасности и активируют свои защитные реакции против потенциального вреда. Было замечено, что более 30 различных видов растений участвуют в этом воздушном общении.

Ученые сконструировали оборудование для перекачки ЛОС, выделяемых поврежденными растениями, на неповрежденные соседние растения. Они объединили это с системой флуоресцентной визуализации в реальном времени, чтобы визуализировать реакцию растений. Исследователи идентифицировали два конкретных ЛОС: (Z)-3-гексеналь и (E)-2-гексеналь, которые отвечают за индуцирование кальций-зависимой защитной реакции у растений.

Дальнейшие эксперименты показали, что замыкающие клетки, которые отвечают за регулирование открытия и закрытия устьиц (небольших пор на поверхности растений), первыми реагируют на ЛОС. Эти результаты дают представление о сложных коммуникационных механизмах растений и их способности защищаться от потенциальных угроз.

Исследование, проведенное профессором Масацугу Тойотой, будет опубликовано в журнале Nature Communications 17 октября 2023 года. Команда надеется, что это новое понимание коммуникации растений будет способствовать прогрессу в области защиты растений и сельского хозяйства.

источники:

Nature Communications - Журнал

Летучие органические соединения (ЛОС) – химические соединения, выделяемые растениями в ответ на повреждения или угрозы.

Замыкающие клетки – бобовидные клетки на поверхности растений, которые регулируют открытие и закрытие устьиц.

Фитогормоны – растительные гормоны, регулирующие различные физиологические процессы.

By Вики Ставропулу

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