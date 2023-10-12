Шнобелевские премии: чествование юмористических и заставляющих задуматься исследований

Шнобелевская премия, беззаботный аналог престижной Нобелевской премии, отмечает исследования, вызывающие смех и последующее размышление. На 33-й первой ежегодной церемонии, посвященной воде, были вручены десять Шнобелевских премий в различных категориях. Церемония, как описывает бывшая лауреатка Нобелевской премии Аманда Палмер, представляет собой комедийный и занудный вечер, наполненный занимательными речами, метанием бумажных самолетиков, мини-операми и интеллектуальными лекциями, сжатыми в 24 секунды. Примечательно, что каждый победитель получил Шнобелевскую премию в виде распечатанного PDF-документа и огромной зимбабвийской банкноты в десять триллионов долларов, символизирующей решение проблем с финансированием исследований.

Некоторые из премий были напрямую связаны с водой, например, премия Яна Заласевича по химии и геологии за объяснение того, почему учёным нравится лизать камни. Заласевич продемонстрировал, что смачивание поверхности камня улучшает видимость текстуры. Приз в области питания получили Хомей Мияшита и Хироми Накамура за эксперименты по изучению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья меняют вкус еды. Они обнаружили, что электрическая стимуляция может улучшить восприятие вкуса, превосходя возможности человеческого языка.

Премия по физике была присуждена за измерение влияния сексуальной активности анчоусов на смешивание океанской воды. Вопреки прежним представлениям, было обнаружено, что анчоусы играют значительную роль в вертикальном перемешивании слоев воды в прибрежных районах. Эти результаты бросают вызов давнему предположению, что рыба слишком мала, чтобы влиять на динамику океанских вод.

Научная коммуникация играет жизненно важную роль в распространении и понимании новых исследований. На предыдущей церемонии вручения Шнобелевской премии команда, присудившая награду, получила награду Хайнца Оберхаммера за 30-летние усилия по борьбе с фейковыми новостями посредством сочетания науки, образования и юмора. Успешная научная коммуникация, примером которой является Шнобелевская премия, должна привлекать аудиторию благодаря своей развлекательной ценности, одновременно передавая примечательные научные идеи.

В заключение отметим, что Шнобелевские премии служат платформой для признания комичных, но влиятельных научных исследований. Сочетание юмора и интеллектуальной сути побуждает людей смеяться, прежде чем приступить к размышлениям, заставляющим задуматься. Независимо от личных вкусов, Шнобелевские премии способны увлечь аудиторию и бросить вызов традиционному мышлению.

источники:

- Накамура, Х. и Мияшита, Х. В материалах 2-й Международной конференции по дополненному человеку, статья №. 34 (Ассоциация вычислительной техники, 2011).

– Фернандес Кастро, Б. и др. Нат. Геосци. 15, 287–292 (2022).